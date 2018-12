Sicurezza, il prefetto si presenta: "Fondamentale la collaborazione di tutti"

"La sicurezza è un bene comune". Si è presentato così alla stampa ieri, venerdì 21 dicembre, il nuovo prefetto di Pisa, Giuseppe Castaldo, che ha preso il posto di Angela Pagliuca, andata in pensione lo scorso 31 ottobre. "Pisa è una città storica e bellissima - ha detto Castaldo - piena di importanti istituzioni. Quando mi è stata profilata l'ipotesi di venire qui sono stato entusiasta. Spero che la mia esperienza possa essere utile per la città e il territorio".

Castaldo, nella giornata del 19 dicembre, ha già tenuto la prima riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in cui, oltre alle forze dell'ordine, erano presenti anche il sindaco di Pisa, Michele Conti, e il presidente della Provincia, Massimiliano Angori. "Ho già iniziato a conoscere le istituzioni della città - ha detto - nei prossimi giorni conoscerò anche i sindaci di tutti i comuni del territorio. Sono onorato e orgoglioso di essere qui, per me è una nuova sfida".

Per quanto riguarda la sua azione Castaldo ha detto che intende "muoversi su varie linee, innanzi tutto quelle della sicurezza e della legalità. Dobbiamo dare risposte. La sicurezza è un bene comune: la devono fare le forze dell'ordine e gli enti locali, ma anche i cittadini. Per questo punteremo molto anche sulla loro collaborazione con lo sguardo di vicinato, implementando anche tutti quegli aspetti che riguardano la tecnologia". Insomma le parole d'ordine del prefetto sono collaborazione, coesione e sinergia. "Ho trovato una realtà già molto collaborativa - ha concluso Castaldo - un modello già valido che però vorrei migliorare".