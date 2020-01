Capitale della Cultura 2021: Volterra lancia la candidatura ufficiale e cerca 21 giovani

Entra nel vivo la candidatura di Volterra Capitale Italiana della Cultura 2021 con la presentazione ufficiale in programma martedì 21 gennaio alle ore 21 nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo dei Priori, alla presenza del Comitato Promotore, del direttore di candidatura Paolo Verri, già direttore di Matera Capitale europea della cultura 2019, e Ledo Prato, coordinatore del Piano strategico della città di Volterra.

Il sindaco Giacomo Santi invita la cittadinanza a partecipare all'appuntamento chiamando a raccolta tutti coloro che vogliono sostenere la candidatura contribuendo a vario titolo e in base alle proprie competenze alle azioni che saranno sviluppate e proposte nel dossier di candidatura.

“Una grande storia, una grande bellezza, una comunità coesa, possono diventare germogli, scintille per un diverso futuro - sottolinea il coordinatore del Piano strategico della città di Volterra, Ledo Prato - trasformare l'isolamento geografico in un nuovo punto di aggregazione di area vasta, fare della rigenerazione urbana una occasione di rigenerazione umana, trasformare luoghi di sofferenza in luoghi di cura, di rinascita, ragionare attorno al futuro delle aree interne, preparare il patrimonio culturale a nuove sfide, diventare un catalizzatore di giovani talenti, perché ci può essere da subito un nuovo presente. Ecco un ambizioso progetto da sviluppare con una intera comunità, nessuno escluso”.



L'invito a partecipare è aperto a tutti: "Qualsiasi associazione, ente, fondazione, istituzione o associazione di categoria, anche se non avesse ricevuto questa comunicazione in via ufficiale, è il benvenuto" sottolinea il sindaco Santi.

Per aderire al Comitato sostenitore è necessario inviare una richiesta di adesione all’indirizzo mail info@volterra2021.it specificando identità o ragione sociale della struttura di riferimento e l’ambito d’azione. Il Comitato Sostenitore sarà istituito formalmente in occasione della presentazione pubblica della candidatura in programma come detto il 21 gennaio.

21 giovani per i 21 progetti di Volterra

Il Comune di Volterra insieme al Comitato Promotore apre una call per la selezione di 21 giovani, tra i 18 e i 29 anni, interessati a partecipare ad un 'Living Lab' di quattro giorni, a vivere la città accolti nelle case delle famiglie residenti, a scoprire la sua storia e il suo patrimonio, per diventare i veri protagonisti di un cambiamento, così come più volte indicato dal Presidente Mattarella. Dalle proposte dei 21 giovani, in stretto dialogo con il territorio, si costruirà infatti sia il concept, sia il programma di attività previsto per il 2021: l’idea di Volterra è mettere al centro della candidatura l'accoglienza di persone, idee e progetti per condividere spazio, conoscenza e valori, aprendosi ancora di più al mondo.



La domanda di partecipazione dovrà essere presentata dal 14 al 28 gennaio scrivendo all’indirizzo mail info@volterra2021.it.

I 21 giovani dovranno provenire da Volterra (7), dalla regione Toscana (7) e dall’intero territorio nazionale (7). Non è richiesta alcuna esperienza o competenza in progettazione culturale: la partecipazione è aperta a tutti coloro che sono interessati a prendere parte ad un processo di rigenerazione urbana e umana partecipativa. Dal 6 al 10 febbraio, i selezionati parteciperanno ad un 'Living Lab', un laboratorio di progettazione e produzione culturale innovativa con sessioni pratiche e workshop che vuole fornire gli strumenti minimi per ingegnerizzare i processi e le progettualità culturali così da rispondere alla chiamata di Volterra Capitale Italiana della Cultura 2021, rispettandone i parametri necessari e realizzare progetti culturali innovativi, inclusivi e trasversali. A questa esperienza si aggiungerà quella della condivisione con le famiglie che ospiteranno i giovani, così che possano vivere appieno la dimensione volterrana.



Con la call, per la prima volta, si capovolge il paradigma di progettazione classico attraverso un’esperienza di produzione culturale che nasce con i giovani under 30 per ottenere un modello di innovazione sociale a partire dalla cultura, con un’accessibilità per tutti all’offerta culturale e una co-progettazione con i cittadini in modalità open innovation.



Come ci si candida? Basta inviare una lettera di motivazione (massimo 2.000 battute spazi inclusi) con una breve presentazione e l’indicazione del contributo che si vorrebbe portare entro il 28 gennaio all’indirizzo info@volterra2021.it