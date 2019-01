Musei dell'Università di Pisa: è boom di visitatori nel 2018

Sono state 188.411 le persone che hanno visitato i musei dell'Università di Pisa durante il 2018, con una crescita di circa il 25% rispetto al dato dell'anno precedente, quando i visitatori erano stati poco più di 150.000. Il Museo di Storia Naturale di Calci si conferma la punta di diamante, con i suoi 71.033 visitatori e un aumento del 30% delle presenze, ma anche le altre realtà museali sono sempre più conosciute e apprezzate dalla cittadinanza e dai turisti, a partire dall’Orto e Museo Botanico che, con 61.929 presenze, ha migliorato ulteriormente le cifre lusinghiere del 2017. I musei del centro storico hanno visto crescere il numero dei propri visitatori da 96.705 a 117.378, con un incremento medio del 21%, che diventa del 100% nel caso del Museo di Anatomia Patologica e del 40% nel caso del Museo della Grafica. Significativo è anche il risultato raggiunto dal Museo degli Strumenti di Fisica, costituito di recente, che insieme alla Ludoteca Scientifica ha chiuso il 2018 con più di 10.000 visitatori.

La crescente capacità attrattiva del Sistema Museale d'Ateneo (SMA) nel suo complesso è frutto dell'attività di promozione e valorizzazione delle collezioni, fortemente voluta dall’Università, e del fitto calendario di laboratori didattici ed eventi dedicati a differenti fasce di pubblico.

"I dati relativi al 2018 - ha commentato le professoressa Chiara Bodei, presidentessa dello SMA - ci riempiono di soddisfazione e sono da stimolo per l'anno appena iniziato. L'Università si è posta l'obiettivo di far conoscere e di rendere sempre più fruibili le collezioni appartenenti al suo Sistema Museale, rendendole punto di riferimento vivo e costante per tutta la cittadinanza e non solo per la parte accademica. Anche per il 2019 sono dunque in programma esposizioni, eventi e momenti di condivisione culturale che spero possano confermare e migliorare ancora il trend positivo registrato nell'ultimo anno”.