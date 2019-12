Taglio del nastro per il presepe artistico di Cigoli, una rappresentazione sulle strade di Gesù

'Le strade di Gesù' sarà il tema della XIX edizione del presepe artistico di Cigoli (San Miniato) che sarà inaugurata domani, venerdì 6 dicembre alle 21.15, come da tradizione, nel giorno del ritrovamento della Madonna Madre dei Bambini.

Il presepe, presentato questa mattina in conferenza stampa a Palazzo del Pegaso a Firenze, coniuga la ricerca estrema del dettaglio con l’alta tecnologia, in una realizzazione paesaggistica di 'tipo palestinese', per questo motivo è stato definito come il “presepe tecnologico più grande della Toscana”.

L’edizione 2019 vedrà un paesaggio completamente rinnovato e con una completa e diversa disposizione dei luoghi salienti della vita di Gesù. Don Giampiero Taddei, rettore del Santuario Madre dei Bimbi Cigoli, si è soffermato a parlare del tema 'Le strade di Gesù' che “ricorda - ha detto il parroco - le vie della Palestina che Gesù percorse, prima di essere immolato sulla croce, per portare agli uomini del tempo la Parola di Dio, liberandoli dalla schiavitù della morte e del peccato”.

Andrea Ferreri del gruppo giovani presepisti si è soffermato, invece, sulla rappresentazione che “si sviluppa su circa 100 metri quadrati immersi nelle atmosfere della Terra Santa di 2000 anni fa” e dove “il visitatore diventa il pellegrino lungo la strada tracciata dal Signore, nella quale può ritrovare una serie di rappresentazioni artistico-meccaniche associate ad effetti luce, sonori, olfattivi e scenografici molto suggestivi”. Il presepe viene definito anche 'sensoriale' perché appaga la vista, con lo studio ricercato dei cicli giorno – notte; appaga l’olfatto, perché è possibile immergersi nei profumi tipici della Palestina; appaga l’udito con i suoni campestri della vita quotidiana di Betlemme e dello scorrere silente del fiume Giordano e appaga anche il tatto con la sabbia del deserto e della roccia tipica della regione.

Anche per l’edizione 2019 sono attese molte presenze; nel 2018, nell’arco di un mese di apertura, sono stati oltre 30mila i visitatori.

Anche quest’anno si terrà l’ottava edizione del 'Concorso dei Presepini Artistici' che, ha precisato Lorenzo Terreni, “sarà riservato a 40 presepini realizzati dalle scuole primarie e dell’infanzia del territorio”. “Si darà spazio - ha aggiunto il coordinatore dell’iniziativa - alla libertà creativa nel rispetto della tradizione cristiana”.

Il Presepe resterà aperto dal 7 dicembre 2019 al 12 gennaio 2020.