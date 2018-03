Striscione dalla Torre e bandiera turca in fiamme: "Defend Afrin"

Blitz nel pomeriggio di ieri, lunedì 12 marzo, in Piazza dei Miracoli dove un gruppo di attivisti ha effettuato un'azione per manifestare solidarietà alla resistenza di Afrin, nella Siria del Nord, colpita dai bombardamenti dell'esercito turco.

Sono stati srotolati contemporaneamente due striscioni, uno in cima alla Torre di Pisa con la scritta 'Turchia vergogna' e un altro ai piedi della Torre: 'Defend Afrin – Erdogan assassino'. Nel frattempo, ai piedi del campanile, sono stati distribuiti volantini, mentre una bandiera turca è stata bruciata.



"Una mobilitazione permanente che metta in luce le responsabilità dei governi europei nel genocidio di Afrin, l’Italia ha numerosi accordi economici con la Turchia, oltre a fornire armi tramite la propria industria bellica, è l’unica speranza per squarciare il velo del silenzio e premere perché Erdogan ritiri le sue truppe dalla Siria del Nord" affermano gli attivisti.

Un attivista brucia la bandiera turca (foto Riscatto Pisa)