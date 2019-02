Sicurezza: possibile un presidio fisso della Municipale in Piazza Duomo

Mantenere alta la lotta all’abusivismo commerciale, sia in città che sul litorale, in vista della stagione turistica, ma anche contrasto a criminalità e mala movida. La sicurezza è stata il tema centrale discusso ieri, 26 febbraio, da Confesercenti Toscana Nord nell’incontro a Palazzo Gambacorti con l’assessore alla sicurezza Giovanna Bonanno. Il presidente area pisana Luigi Micheletti ed il responsabile Simone Romoli hanno voluto fare il punto della situazione su una serie di interventi che l’amministrazione comunale sta portando avanti sul tema.

"Abbiamo dato atto all’assessore Bonanno - ha spiegato Micheletti - dell’impegno che sta portando avanti per contrastare una serie di fenomeni che avevano caratterizzato alcune zone specifiche della città. Pensiamo ad esempio alla stazione dove l’intervento dell’amministrazione comunale è stato da noi apprezzato sia per quanto riguarda il trasferimento del mercatino sotto le gallerie che per la successiva apertura di un presidio fisso della polizia municipale". Presidio che per Confesercenti sarebbe fondamentale anche nella zona del Duomo. "L’assessore Bonanno - aggiunge Simone Romoli - ha illustrato l’idea dell’amministrazione di riproporre nell’area monumentale un presidio fisso come alla stazione. Idea che sposiamo in pieno per offrire già a prima vista una immagine di maggior sicurezza dell’area. Ci auguriamo, e siamo pronti a collaborare, che si possa individuare al più presto uno spazio idoneo visto l’oramai imminente via della stagione turistica".

Con l’arrivo della bella stagione il centro storico tornerà ad animarsi soprattutto la sera "con il rischio di una mala movida - sottolinea il presidente Micheletti - che torni a rovinare il lavoro di quanti svolgono la propria attività in maniera corretta e professionale. Dall’assessore abbiamo avuto rassicurazioni sui controlli e sul fatto che il nuovo regolamento per l’apertura di nuovi pubblici esercizi, per cui è già iniziata la concertazione con le associazioni, possa essere uno strumento in più contro le degenerazioni".

Per quanto riguarda il litorale, "l'assessore Bonanno ha annunciato alla Confesercenti che sarà riproposta l’operazione 'Spiagge sicure' che prevede pattugliamenti costanti e che l’anno scorso ha dato buoni risultati". La conclusione di Simone Romoli: "All’amministrazione comunale abbiamo garantito la massima disponibilità anche in fatto di idee. Proponendo ad esempio un progetto che sta partendo a Livorno con controllo del territorio da parte di agenti su due ruote in stretto collegamento con le attività commerciali. Una sorta di sguardo di vicinato ma dinamico".