Confcommercio lancia il fronte comune contro abusivismo e contraffazione

Fronte comune nella lotta all'abusivismo e alla contraffazione. Al mercato settimanale di Pontedera si è svolto questa mattina, venerdì 11 maggio, un presidio della legalità promosso da Confcommercio Provincia di Pisa, Federazione Moda Italia e Fiva, in collaborazione con la Guardia di Finanza, che per l'occasione ha allestito un gazebo con borse, scarpe, abiti contraffatti frutto di sequestri.

"L'iniziativa - afferma la presidente di Confcommercio Pisa, Federica Grassini - ha riscontrato tanto interesse, curiosità e domande da parte delle persone, molte delle quali desiderose di approfondire la questione. Sensibilizzare il consumatore a non comprare contraffatto è fondamentale, perchè dove cessa la domanda cessa anche l'offerta. Non è nostro compito sanzionare, ma non ci stancheremo mai di informare su questi fenomeni criminosi, che sottraggono ingenti risorse all'economia regolare ed è provato che provocano danni alla nostra salute".

Dal Comando provinciale della Guardia di Finanza spiegano i motivi dell'adesione all'iniziativa della Confcommercio "Da un lato - affermano - per sensibilizzare il cittadino a non acquistare merce contraffatta, dall'altro per illustrare l'attività che quotidianamente viene svolta dai militari del Comando Provinciale per contrastare il fenomeno illecito dell'immissione di prodotti contraffatti nel mercato nazionale, attraverso una attività di ricerca che punta ad individuare la filiera del falso".

Tra i presenti anche il vicensidaco del comune di Pontedera, Angela Pirri. "Si tratta non solo una battaglia civica - dice la Pirri - ma di una battaglia fondamentale per sostenere il sistema produttivo sano contro l'economia illegale alimentata da abusivismo e contraffazione. A Pontedera teniamo alta la guardia e autorizziamo a operare all'interno del mercato solo soggetti possessori di una regolare licenza".

Al presidio erano presenti anche l'assessore del Comune di Pontedera, Matteo Franconi, il capitano della Guardia di Finanza, Alessandro Limpido, il presidente dell'area vasta Alessandro Simonelli, il presidente di Confcommercio Pontedera Mickey Condelli e la Polizia Municipale di Pontedera.