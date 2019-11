Sicurezza in Vettovaglie: "Un presidio della Municipale in piazza Sant'Omobono"

L'amministrazione comunale ha individuato il locale, nei pressi di piazza delle Vettovaglie, in cui realizzare un nuovo presidio della Municipale, dopo quelli aperti in viale Gramsci e via Avanzi. La scelta è ricaduta su un locale già gestito dalla Società della Salute, ovvero 'Spaziobono19', il centro aggregativo giovanile allestito in piazza Sant'Omobono: qui verranno integrate le attività portate avanti dal centro e quelle della Polizia Municipale. A renderlo noto è stato il sindaco, Michele Conti, rispondendo ad un question time presentato dal Pd.

Come si ricorderà alcuni mesi fa il comune di Pisa aveva pubblicato sul proprio sito una manifestazione di interesse con la quale intendeva verificare nell'area circostante piazza delle Vettovaglie "la disponibilità di soggetti privati od enti pubblici a concedere in locazione un immobile" che possa diventare un presidio di sicurezza "in una zona sensibile del territorio". "Alla fine - ha affermato Conti - abbiamo deciso di non spendere ulteriori risorse per affittare un locale non di nostra proprietà. Il nuovo presidio verrà quindi realizzato nei locali già gestiti dalla Società della Salute in piazza Sant'Omobono: qui verranno integrate le attività della Municipale e quelle del centro ricreativo".