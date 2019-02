Presidio della Polizia Municipale alla Snai di Viale Gramsci: si parte

"Martedi 19 febbraio alle ore 10 insieme al sindaco inagureremo in Viale Gramsci, in uno dei locali dell'agenzia di scommesse Snai, la nuova postazione della Polizia Municipale". E' l'annuncio di ieri, 17 febbraio, affidato a Facebbok, dell'assessore alla sicurezza di Pisa Giovanna Bonanno.

Trova così applicazione quanto annunciato lo scorso 4 dicembre, con il presidio che fungerà da base per varie attività operative: "Tale presidio - ha proseguito Bonanno - statico ed operativo, che potrà diventare un ausilio anche per le altre Forze dell'Ordine, garantirà unitamente ai presidi dinamici già consistenti la presenza continuativa e costante della Polizia Municipale per un controllo ancora più capillare della zona Stazione! La nuova sede si inserisce nel più ampio programma di sicurezza urbana dell'intera area che abbiamo già avviato da mesi e che ha visto già interventi significativi".