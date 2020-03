Previsioni meteo: ancora allerta gialla per il vento forte

Persistono le condizioni meteo dei giorni scorsi, così la sala operativa della protezione civile regionale ha esteso il codice giallo per vento forte fino alla mezzanotte di domani, mercoledì 25 marzo. L'avviso è valido per tutta la Toscana. Ci sono poi gli avvisi gialli di rischio neve e ghiaccio sui settori appenninici.

L'alta pressione centrata sull'Europa nord orientale richiama masse d'aria fredda verso la Toscana. Anche per tutta la giornata di oggi, martedì 24 marzo e per quella di domani, mercoledì 25 marzo, saranno possibili possibili nevicate fino a bassa quota sui settori appenninici. Venti forti di Grecale, di particolare intensità su costa, arcipelago, Appennino e aree collinari.

I mari saranno da mossi a molto mossi, in particolare sulle coste esposte al flusso da nord est. In montagna, in particolare sull'Appennino orientale, nell'aretino e sui rilievi meridionali potranno verificarsi nevicate. Domani neve e nevischio potranno toccare anche zone di collina e pianura, nelle aree nord-orientali della regione. Oggi e domani, martedì e mercoledì, possibile formazione di ghiaccio nelle zone interessate dalle nevicate.

Le previsioni per il 25 marzo

Cielo: parzialmente nuvoloso o nuvoloso. Deboli precipitazioni sui settori appenninici, sui rilievi meridionali (Amiata-Metallifere) e sulla costa meridionale nevose fino a quote collinari.

Vento: dopo una attenuazione notturna, dalla mattina moderati da nord est con rinforzi fino a forti sui rilievi, allo sbocco delle valli appenniniche, sul litorale e in Arcipelago.

Temperatura: minime in aumento nelle zone pianeggianti, massime stazionarie o in lieve calo su valori ben al di sotto delle medie del periodo.

Mare: poco mossi sotto costa, mossi o molto mossi al largo.

