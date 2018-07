Lavori sul Ponte Pontasserchio: rispettato il cronoprogramma, da lunedì al via la ricostruzione

Prima settimana di lavori e tutto procede secondo il cronoprogramma sul ponte di Pontasserchio-Vecchiano lungo la SP 30, nonostante gli inevitabili disagi alla circolazione. L'intervento è necessario per consentire la riparazione delle componenti strutturali dell'impalcato e la chiusura al transito, come più volte ricordato, garantisce la sicurezza dell’infrastruttura e, quindi, l’incolumità dei cittadini nell’attraversamento del ponte, viste le condizioni di instabilità rilevate.

"Rispetto a soluzioni alternative per garantire la viabilità, i tecnici della Provincia - sottolineano dallo stesso ente provinciale - hanno verificato per tempo l’impossibilità per motivi tecnico-ambientali sia di ricorrere alla tipologia di ponte Bailey (per altro data la distanza tra i due argini la situazione è molto diversa da quella di Cascine di Buti), sia di ricostruire un nuovo ponte affiancato, per il quale sarebbero occorsi tempi, costi e rispetto di prescrizioni idrogeologiche di realizzazione difficilmente sostenibili".

"Stante la necessità di intervenire e la valutazione delle alternative, insieme ai Comuni e con la collaborazione di altri soggetti come 118 e Società della Salute si è cercato di ridurre al minimo i disagi per i cittadini - proseguono dalla Provincia - è vero che tali disagi, pur esistenti, devono essere commisurati all’obiettivo di evitare situazioni di insicurezza che, purtroppo, in alcuni casi si sono manifestate con episodi drammatici che hanno interessato infrastrutture simili nel nostro Paese".

Lavori

La prima settimana di lavori, come detto, si è svolta secondo il programma, e nel fine settimana la ditta opererà fuori cantiere nell’approvvigionamento del materiale tecnico necessario per avviare, da lunedì 9, le prima fasi di ricostruzione delle parti già demolite nel corso di questa settimana.

Ripafratta

Nel corso della prossima settimana, sulla base di accordi presi con RFI, sarà verificata la possibilità di sincronizzare al meglio il semaforo con il passaggio a livello.