Primo caso positivo di Coronavirus a Vicopisano

Primo caso di Coronavirus nel territorio Comune di Vicopisano. Lo rende noto lo stesso primo cittadino. "Sono in contatto stretto con i familiari - dice il sindaco Matteo Ferrucci - la persona è ricoverata nel reparto di malattie infettive a Pisa, al momento in buone condizioni. La Asl, come di consueto, mette in isolamento fiduciario, con sorveglianza attiva, le persone che sono state a strette contatto con chi è contagiato. Auspico che la situazione si risolva al meglio e senza conseguenze, in particolare per la persona colpita dal virus alla quale siamo vicini, lo dico anche a nome dell'amministrazione".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Come da protocollo - continua il sindaco - abbiamo subito attivato il COC-Centro Operativo Comunale, con gli altri amministratori, i tecnici del Comune, la Protezione Civile, le forze dell'ordine e le associazioni di volontariato. Eravamo già pronti a questa evenienza".