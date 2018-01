E' Cecilia la prima nata nel 2018 a Pisa

E' la piccola Cecilia la prima nata nel 2018 all'ospedale Santa Chiara di Pisa. Giusto il tempo del brindisi di mezzanotte e poi all'una e 09 del 1° gennaio ha salutato la mamma Silvia Paglierini e il papà Federico Peccianti di Montescudaio, che non potevano iniziare l'anno nel migliore dei modi. La piccola Cecilia pesa 4 chili e 100 grammi per 52 cm di lunghezza. La madre è stata assistita dall'ostetrica Sandra Rossi.

In sala parto ad accogliere la prima nata del 2018 c'era anche la ginecologa Alessandra Perutelli con gli specializzandi dott.ssa Martina Angeli e dott. Alessio Scanu e l'ostetrica Giusi Sauro.

In supporto le OSS Rita Cascavilla e Virginia Cocozza. Per i primi controlli per la piccola presenti il dottor neonatologo Massimiliano Ciantelli e l'infermiera pediatrica Francesca Bernardone.

L'ultima nascita invece avvenuta nel 2017 è quella di Mattia, un maschietto di 3340 grammi lungo 50 cm, figlio dei signori Claudia Rossi e Gino Nobili.

Ai genitori di Cecilia e Mattia gli auguri della nostra redazione!