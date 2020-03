La Pro Loco di Vecchiano apre un conto per donazioni all'ospedale di Pisa

La Pro Loco di Vecchiano ha messo a disposizione un conto per aiutare a raccogliere fondi a favore dell'ospedale di Pisa impegnato nella grande emergenza Coronavirus. A parlare è il presidente Luca Barghini: "Ho voluto fortemente aprire un conto per dare una mano all'ospedale di Pisa. Gli operatori sanitari stanno lavorando sodo un questa grande emergenza e hanno bisogno di un aiuto con il cuore da parte di tutti noi sia in denaro che in materiali".

"Questa pandemia - ga proseguito - sta portando morte, desolazione e sta distruggendo intere famiglie. Per questo chiedo di aiutare i nostri colleghi, i nostri amici che lavorano nel nostro ospedale".

Il Numero di C/C è 753701 messo a disposizione dalla Pro Loco di Vecchiano per effettuare una donazione, mentre l'Iban è il seguente: IT55G0103071200000000753701. Per qualsiasi altra donazione non in denaro contattare 3913383526.