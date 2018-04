Probabile attività di fuoco prescritto nel comune di Calci per il giorno 24 aprile

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Il Comune di Calci in qualità di Ente competente per il servizio AIB del Monte Pisano ai sensi della LR 39/2000 nonchè Capofila della convenzione con i comuni di Buti e Vicopisano per la gestione del Patrimonio agricolo forestale comunica che nel giorno 24 APRILE 2018 (SE LA FINESTRA METEREOLOGICA LO CONSENTIRA', LA CONFERMA CI SARA' LUNEDI' 23 APRILE) si svolgeranno in Comune di Calci loc. PRATACCIO accensioni di fuoco prescritto nell'ambito del piano strategico Antincendi Boschivi che prevede tecniche di abbruciamento preventivo di aree boscate a difesa delle strutture (Laghetti di rifornimento mezzi aerei e terrestri) Le operazioni saranno gestite da personale appositamente formato a abilitato dalla Regione Toscana presso la scuola AIB di Siena. le operazione si devono svolgere obbligatoriamente entro delle "Finestre metereologiche" specifiche che non ci consentono purtroppo di avere una previsione più lunga di tre giorni. Quindi con la presente si comunica che la presenza di fumo/fuoco all'interno dell'area boschiva di Calci in loc. PRATACCIO nella giornata del 24 aprile, NON DOVRA' DESTARE ALLARME NELLA POPOLAZIONE IN QUANTO SI TRATTERA' DI FUOCO CONTROLLATO.