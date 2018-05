Processo scomparsa Roberta Ragusa: è il giorno della verità per Antonio Logli

E' il giorno della verità per Antonio Logli, il marito di Roberta Ragusa che proprio oggi, lunedì 14 maggio, riceverà il verdetto dalla Corte d'Assise d'Appello di Firenze. L'uomo era stato condannato a 20 anni per omicidio volontario e distruzione del cadavere della moglie, scomparsa dalla sua villetta di via Ulisse Dini, a Gello di San Giuliano Terme, nel gennaio 2012. Lo scorso 28 marzo si era svolto il primo round dell'appello con la conferma di condanna richiesta dal procuratore generale Filippo Di Benedetto.

Dopo gli interventi di Pubblico Ministero e parti civili, l'avvocato difensore Roberto Cavani aveva parlato a lungo, cercando di mettere in luce gli aspetti critici dell'indagine. Il protrarsi della discussione aveva quindi portato i giudici a rinviare la camera di consiglio a oggi, 14 maggio. Nelle prossime ore è dunque attesa la sentenza sulla colpevolezza o meno di Logli, finito al centro delle cronache nazionale per un caso drammatico che resta avvolto nel mistero.