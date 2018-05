Contraffazione: 10mila prodotti sequestrati in provincia in 5 mesi

Si intensificano i controlli della Guardia di Finanza per il contrasto al commercio abusivo e del falso. Nei giorni scorsi sono partiti i controlli disposti in vista della stagione estiva, in particolare nelle aree di maggiore afflusso turistico. Le fiamme gialle hanno così sequestrato, prima ancora che arrivassero sulle piazze di vendita, 800 capi di abbigliamento ed accessori con marchi falsi di famose case di moda.

Le verifiche sono state fatte sulle strade che portano al litorale, di Tirrenia, Calambrone e Pisa. Fra la merce contraffatta anche dei profumi, che imitavano sia confezioni che fragranze. Nelle operazioni è stata denunciata una persona.

Dall'inizio dell'anno in provincia di Pisa sono stati oltre 10mila i prodotti illeciti sequestrati dalle fiamme gialle. Per arginare efficacemente questa forma di illegalità, che danneggia mercato ed imprese che rispettano le regole, "non è sufficiente la sola attività repressiva" tiene a precisare la Guardia di Finanza: "La diffusione di una cultura della legalità può fornire un determinante contributo a prevenire i fenomeni della contraffazione e dell'abusivismo commerciale. In questa direzione, si sono moltiplicate le campagne di informazione, sia nelle scuole, dove Ufficiali del Corpo hanno spiegato agli studenti pisani il valore della legalità economica e i rischi, anche per la salute, connessi all'acquisto della merce falsa, sia aderendo alle iniziative di sensibilizzazione su questi temi, come quella promossa nei giorni scorsi dalla Confcommercio della Provincia di Pisa all'interno di alcuni tra i principali mercati della zona".