Coronavirus: prodotti di qualità contro lo spreco alla Cittadella della Solidarietà della Caritas

Il latte della Gelateria de’Coltelli e il farro, le verdure grigliate e altri generi alimentari de 'L’insalateria’' di Lungarno Pacinotti e de 'Ir Poncino' di Piazza Garibaldi sugli scaffali e nel bancone frigo della Cittadella della Solidarietà, l’emporio della Caritas diocesana che assicura sostegno alimentare a circa 1.500 pisani in difficoltà e che è aperto anche in questi giorni di emergenza sanitaria per il Coronavirus, sia pure con ingressi limitati a non più di tre persone per volta per rispettare le indicazioni igieniche e in materia di distanziamento sociale delle autorità sanitarie.

E’ l’iniziativa 'anti-spreco' di Gianfranco Cutelli, titolare della gelateria, e di Massimo Rutinelli, proprietario degli altri due locali, tutti e tre chiusi almeno fino al 25 marzo come previsto dall’ultimo Dpcm del Governo per ridurre le possibilità di contagio . "E’ un segno concreto di solidarietà che abbiamo accolto con molto piacere doppiamente significativo - dice il direttore della Caritas diocesana don Emanuele Morelli - per il suo impatto concreto, visto che il nostro Emporio è sempre aperto e ha bisogno di approvvigionamento dato che dovremo rinunciare anche alla colletta alimentare del 28 marzo che avevamo organizzato con la Fondazione 'Il Cuore si Scioglie' e Unicoop Firenze, e perché arriva da una delle categorie maggiormente colpite da questa situazione di emergenza, quella di chi ha un’impresa ed è costretto a sospendere l’attività a causa dell’emergenza sanitaria in corso".