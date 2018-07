Prof. franzoni direttore sanitario del polo sanitario apre una partnership con il Fornacette Casarosa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

IL PROF. FERDINANDO FRANZONI SCEGLIE IL FORNACETTE PER APRIRE UN POLO MEDICO SPORTIVO AVANZATO Il Prof. Ferdinando Franzoni, famoso docente di MEDICINA INTERNA E DELLA MEDICINA DELLO SPORT presso l’Università di Pisa , è anche il Direttore Sanitario del Polo Sanitario di Viareggio. Il Polo Sanitario posto in Corso Giuseppe Garibaldi, 1, a Viareggio rappresenta il centro d’eccellenza presente sul territorio versiliese e non. Il Prof. Franzoni illustrando la mission, particolarmente orientata nel mondo dello sport e vuole promuovere il lavoro in team, con la possibilità di garantire il coordinamento clinico, educativo, comportamentale e assistenziale necessario per affrontare i bisogni degli sportivi in genere. La volontà ferma di favorire una logica di partnership tra medico e atleta/società nella pianificazione del percorso di guarigione, sostenere e implementare sistemi di cure integrati per superare la frammentazione dei servizi, in una logica di integrazione tra ospedale e atleta coinvolto. Naturalmente il servizio non è rivolto solo agli atleti ma ai pazienti in genere. Il Polo sanitario, struttura all’avanguardia offre, continua il Prof. Ferdinando Franzoni, oltre 1000 mq di struttura, 20 ambulatori e 30 medici di varie specialità percorsi . Il Polo , centrato sul paziente e integrato attraverso team interdisciplinari di medici, infermieri e tecnici offre le seguenti specializzazioni : ANGIOLOGIA,CARDIOLOGIA,CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA,DERMATOLOGIA E VENEROLOGIA,ENDOCRINOLOGIA,GASTROENTEROLOGIA,GERIATRIA,GINECOLOGIA E OSTETRICIA,MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO, MALATTIE METABOLICHE E DIABETOLOGIA,MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE,MEDICINA INTERNA,NEFROLOGIA,NEUROLOGIA,ONCOLOGIA,ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA,OTORINOLARINGOIATRIA,PEDIATRIA,PSICHIATRIA,PSICOLOGIA,RADIODIAGNOSTICA,REUMATOLOGIA,SCIENZE DELL'ALIMENTAZIONE E DIETETICA,UROLOGIA,MEDICINA DELLO SPORT,LOGOPEDIA,MEDICINA NATURALE,OCULISTICA,PODOLOGIA, CHINESIOLOGIA, Tra le varie tipologie di analisi c’è la Risonanza magnetica aperta articolare,Diagnostica per immagini,TAC,Mammografia con tomosintesi,Radiodiagnostica,RX digitale,Radiodiagnostica,Densitometria ossea (MOC)Il macchinario per la densitometria ossea,Ecocolordoppler,Ecografia,Diagnostica per immagini e numerosissime altre tipologie di analisi digitali e non. Il Prof. Ferdinando Franzoni, dopo avere analizzato diverse possibilità di collaborazione per lo sviluppo del supporto della medicina dello sport, recupero infortunati, visite mediche sportive agonistiche e non, ha scelto il FC Fornacette Casarosa ASD per la qualità dei suoi impianti e la collocazione strategica sul territorio di Pisa e Provincia dove andrà sicuramente a ritagliarsi una fetta importante di atleti che necessitano di visite mediche, controlli e recupero psicofisico ma non solo limitato agli atleti del Fornacette e le loro famiglie ma anche ad atleti provenienti da tutto territorio. Alla ripresa della stagione sportiva le visite mediche agonistiche saranno fatte proprio al campo del Fornacette con il supporto del nutrizionista che darà indicazioni, se necessarie, per migliorare l’alimentazione di ciascun atleta, maschio o femmina che sia giovanissimo o di prima squadra. Sono già in corso le trattative con il Comune di Calcinaia per aprire un laboratorio di medicina sportiva proprio al campo del Fornacette Casarosa ASD. In un prossimo futuro si tratta per sviluppare un percorso studi di medicina sportiva anche per gli atleti diversamente abili, il primo in Italia basato proprio come sede a Fornacette. Il Prof. Franzoni, giustamente orgoglioso di questa partnership con Il Fornacette assicura che questo è il futuro dello sport, avere sempre accanto a se competenti professionisti medici che sostengono il percorso formativo sportivo , fisiologico, psicologico e di recupero degli atleti. Non solo schemi ma anche la salute prima di tutto chiosa ringraziando Luca Baldi, Presidente del Fornacette Casarosa per la disponibilità e la fattiva collaborazione. Per informazioni 0584 181891 info@polosanitario.com