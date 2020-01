Lavoro: la top ten delle professioni più ricercate nei primi mesi del 2020

La Camera di Commercio di Pisa ha raccolto i dati sulle assunzioni previste nel primo trimestre del 2020 in provincia di Pisa. L'indagine parla di una difficoltà da parte delle aziende di trovare il personale adatto alle proprie esigenze e traccia anche una top ten delle professioni più richieste.

Le dieci professioni/mestieri più ricercate dalle imprese pisane nei primi tre mesi del 2020 rappresentano il 28% della domanda di lavoro complessivamente espressa dal sistema: segno che la domande delle imprese è molto variegata. Al primo posto, con 460 assunzioni, troviamo gli addetti ai servizi di pulizia: il 47% sarà offerto a donne e per il 60% a persone con più di 29 anni, appena il 10% dei posti sarà difficile da occupare.

Secondo posto, con 260 ingressi, per i camerieri di bar. Questa professione vede una difficoltà di reperimento molto bassa (appena l’1%), una netta prevalenza uomini (il 68%) e una forte domanda di over 29 (il 68%).

Terza piazza per gli addetti all’amministrazione (230 persone) per i quali la difficoltà di reperimento si ferma al 19%. Anche in questo caso si preferisce personale più maturo (il 62% oltre 29 anni) mentre la 'quota rosa' delle assunzioni tocca il 52%. Sono 220 invece i commessi di negozio che saranno assunti nei primi tre mesi del 2020: in questo caso si rileva una certa preferenza per giovani (46%) e per le donne (46%) mentre le difficoltà di reperimento si fermano al 7% degli ingressi. Poi 180 i camerieri di sala richiesti dalle imprese turistiche della provincia, nel 64% dei casi under 30. Il turismo mette in luce la difficoltà nel trovare la persona giusta per il ruolo disponibile: il 52% dei posti è difficile da coprire.

Centottanta assunzioni anche per i conciatori: nel 61% si preferisce una figura maschile, nel 49% dei casi un under 30. Le difficoltà di reperimento si limitano al 19%. Netta preferenza per un lavoratore uomo (l’89%) per quanto concerne le 170 assunzioni di conducenti di mezzi pesanti. Nel 65% delle posizioni si preferiscono gli over 29. La difficoltà di reperimento dei camionisti risulta particolarmente elevata: il 63%.

Buona la domanda di muratori (160): si tratta nella quasi totalità dei casi di uomini con una buona fetta (il 70%) di personale con più di 29 anni. La difficoltà di reperimento per questo mestiere si ferma al 12%. Le imprese pisane, nei primi tre mesi del 2020, assorbiranno anche 150 addetti alla contabilità. Nel 63% dei casi la preferenza sarà per personale over 29 mentre nel 39% sarà donna.

La decima posizione, in termini di domanda, è occupata dal manifatturiero con le confezionatrici di capi di abbigliamento tutte di genere femminile e con esperienza: per l’87% dei posti disponibili è richiesto essere over 29. La difficoltà di reperimento è contenuta al 13% degli ingressi.