Diabete: al professor Del Prato il Premio Celso

Grande soddisfazione per l'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana. Il professor Stefano Del Prato, direttore dell’Unità operativa di Malattie metaboliche e Diabetologia dell’Aoup nonché professore ordinario di Endocrinologia all’Università di Pisa, è stato insignito del Premio Celso nell’ambito del 27° Congresso della Società italiana di Diabetologia. Il Premio Celso è conferito a professionisti che abbiano dedicato alla diabetologia la loro carriera e che abbiano, nel corso di essa, portato un contributo fondamentale allo sviluppo della ricerca, alla diffusione della cultura e ai progressi delle conoscenze scientifiche in ambito diabetologico in Italia.