Coronavirus: un altro professore universitario positivo al test

Un altro professore della facoltà di Veterinaria è risultato positivo al Coronavirus. A renderlo noto lo stesso Ateneo: "A seguito degli accertamenti svolti dopo che un docente del Dipartimento di Veterinaria è risultato positivo al test per il coronavirus - scrive in una nota - questa mattina, 6 marzo, la ASL Nord Ovest ha comunicato al Rettore e al Direttore del Dipartimento un secondo caso di positività, riguardante un altro professore di Veterinaria. Nell’indagine epidemiologica effettuata dalla ASL è emerso che il docente ha avuto contatti stretti con 5 colleghi, un membro del personale amministrativo e una studentessa. A scopo precauzionale è stata disposta una misura di quarantena della durata di 14 giorni per le 7 persone entrate in contatto col professore".