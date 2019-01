Intelligenza artificiale e blockchain: due professori dell'Università di Pisa fra gli esperti del Ministero 

Giuseppe Attardi e Laura Ricci, professore del dipartimento di informatica dell'Università di Pisa, sono stati nominati nel pool di esperti del Ministero dello Sviluppo Economico per elaborare le strategie nazionali sui temi dell'intelligenza artificiale e della tecnologia blockchain. I due docenti dell'Ateneo pisano sono stati scelti dopo una selezione che ha vagliato candidature a livello europeo e internazionale.

In particolare, Laura Ricci metterà a disposizione la sua esperienza nel campo delle criptovalute e nell'utilizzo della tecnologia dei distributed ledger nel campo dell'IoT e delle reti sociali per proporre come sfruttare al meglio tutte le potenzialità di questa innovativa tecnologia. Giuseppe Attardi da parte sua farà valere le sue ricerche nel campo dell'intelligenza artificiale che ha svolto fra l'altro al MIT, all'ICSI di Berkeley, al Sony Laboratory di Parigi e a Yahoo! Research Barcelona. La prima riunione dei due comitati di esperti sarà a gennaio 2019.