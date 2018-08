Edilizia scolastica: occasione di una nuova 'vita' per sette scuole della provincia

Notizie positive per gli istituti scolastici della provincia di Pisa. "E' un vero e proprio en plein quello della Provincia di Pisa nell'ambito del bando regionale Mutui BEI, seconda programmazione del Piano regionale triennale 2018-2020 di edilizia scolastica” annuncia infatti la presidente della Provincia Giulia Deidda, spiegando che tutti i 7 progetti presentati sono ben inseriti in graduatoria e addirittura due occupano il 12° (Nuovo Liceo Montale di Pontedera) e 16° posto (nuova palestra del Matteotti di Pisa), su un totale di 514 progetti ammessi.

Per poter avere la certezza del finanziamento occorre aspettare la graduatoria del Ministero, che molto probabilmente, evidenziano dalla Provincia, ratificherà quella regionale, che sarà approvata entro il 2 ottobre, quindi in tempi rapidi. Subito dopo si potrà procedere con la programmazione e il cronoprogramma dettagliato delle attività da porre in atto relativamente a tutti gli interventi, non solo i primi due citati, che molto probabilmente saranno finanziati nella prima annualità, cioè nel 2018, ma anche altri importanti progetti ben piazzati in graduatoria.

Nel dettaglio, scorrendo la graduatoria regionale, per quanto riguarda i progetti della Provincia di Pisa, troviamo:

il Nuovo Montale di Pontedera per l’importo di 7.500.000,00 €. Con questo intervento si completa il trasferimento nel villaggio scolastico di tutte le scuole superiori del Comune e si raggiunge l’obiettivo, perseguito da anni, di riunire il liceo linguistico Montale (attualmente in via Puccini) insieme al Socio-Psicopedagogico e delle Scienze Umane nella stesso luogo fisico, nel villaggio scolastico, insieme anche a tutte le altre scuole superiori di Pontedera;

La nuova palestra dell'alberghiero Matteotti di Pisa per l'importo di 4.000.000,00 €. Attualmente l'Istituto Alberghiero utilizza una palestra molto piccola e disagiata ubicata in piazza San Silvestro ed una delle palestre di via Sancasciani, di competenza del complesso scolastico di via B. Croce, con conseguente esborso di denaro per il trasporto da parte della Provincia e notevoli sacrifici da parte degli studenti ed insegnanti.

Al 53° posto si piazza l'intervento di adeguamento normativo e sismico del fabbricato storico dell'ITIS L. Da Vinci in via Contessa Matilde per l'importo di 4.500.000,00 €. Con questo finanziamento, che potrebbe rientrare nell'annualità 2019, si completa la ristrutturazione edilizia del fabbricato principale, di cui un primo lotto era stato realizzato negli anni 2004-2006 e rimasto poi incompiuto per mancanza di risorse.

Nei posti successivi troviamo, inoltre, il Liceo Artistico Russoli di Cascina (161°) per 1.800.000,00 € (adeguamento normativo e acquisizione agibilità), le palestre del Galilei-Dini-Pacinotti di via Sancasciani (191°) per 600.000,00 € (completamento adeguamento normativo), il Santucci di Pomarance (236°) per 1.000.000,00 € (adeguamento normativo e agibilità), l'ampliamento dell'ITI Marconi di Pontedera (372°) per 3.000.000,00 €.

“Nonostante la difficile situazione che vivono le province, abbiamo raggiunto risultati importanti per la nostra Provincia e siamo fiduciosi che tutti gli interventi in graduatoria potranno concretizzarsi positivamente con l’aggiornamento della graduatoria stessa nell’anno 2019 e poi nel 2020 - conclude la presidente Deidda - è stato premiato il lavoro dei tecnici del Settore Edilizia e degli uffici che hanno collaborato: hanno svolto un lavoro importante per il bene delle scuole del territorio provinciale con impegno e grande responsabilità".