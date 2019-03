Largo Petrarca: 32 idee in lizza per riqualificare l'area

Sono 32 le idee progettuali per Largo Petrarca, presentate al concorso promosso dal Comune d Pisa in collaborazione con l'Ordine degli Architetti. Iniziato lo scorso anno, giunge alla fase finale con l'esposizione pubblica domani, venerdì 15 marzo, a Palazzo Gambacorti (Sala Baleari, ore 15). Al primo classificato sarà assegnato un premio di tremila euro, che potrà valere come anticipo compensi in caso di incarico. Ai secondo e terzo classificato un premio da mille euro. All’incontro sarà presente l'assessore ai lavori pubblici Raffaele Latrofa.

L'area interessata ha un'estensione di circa 2.300 mq, nel cuore del quartiere Don Bosco, è caratterizzata da una zona centrale di circa 650 mq occupata da uno spazio adibito a campo di basket ormai in disuso da anni e lambita dalla viabilità carrabile esistente. Si trova accanto alla sede del Consiglio Territoriale di Partecipazione 5. Attualmente la zona centrale è recintata con pannellature metalliche fatiscenti e una pavimentazione in cemento.

Il concorso di idee puntava alla riqualificazione complessiva, per un importo dei lavori potenziale di 150mila euro più oneri, per restituire l'area alla vita di quartiere. Le idee progettuali saranno poi valutate da una commissione tecnica.