I Passi: il Comune punta ad allargare il progetto di riqualificazione

Un tentativo di ricevere ulteriori risorse dalla Regione Toscana per I Passi. L’amministrazione comunale di Pisa sta presentando infatti tre estensioni al progetto PIU che riguarda proprio il quartiere della città della Torre. “In termini tecnici si chiama 'overbooking' - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Raffaele Latrofa - la possibilità di accedere a finanziamenti aggiuntivi di cui in questo caso dispone la Regione Toscana, come fondi avanzati da economie degli anni precedenti o per mancata presentazione di progetti validi e finanziati. Sulla base di queste tre ulteriori 'chiamate', il Comune di Pisa ha predisposto per il quartiere dei Passi la presentazione di tre ulteriori progetti, che si vanno ad aggiungere ai tre lotti del PIU finanziati in precedenza e attualmente in corso di completamento”.

Si ricorda infatti che i lavori del secondo e terzo lotto del progetto PIU sono ancora in corso, mentre il primo (lavori di urbanizzazione primaria) è stato interamente completato la scorsa estate. Il secondo e il terzo lotto riguardano rispettivamente la realizzazione del Centro Sociale, cantiere che si concluderà nell’arco di un mese, e la costruzione del Centro multifunzionale, dove invece i lavori sono attualmente fermi, perché si sono verificati problemi legati ad un contenzioso con la ditta affidataria dei lavori.

“Le tre ulteriori estensioni che il Comune di Pisa presenterà entro il mese di maggio - spiega l’assessore Latrofa - riguardano un primo e un secondo lotto, già approvati dalla Giunta comunale, che prevede opere di urbanizzazione primaria, ovvero asfaltature, marciapiedi, piste ciclabili, opere di fognatura e di pubblica illuminazione (con predisposizione di sistemi di videosorveglianza) per una richiesta a finanziamento di 500mila euro per il primo e di 390mila euro per il secondo. Un terzo lotto, che approveremo in Giunta nelle prossime settimane, che prevede la realizzazione di una piazza, come centro di aggregazione del quartiere. Si tratta di un’azione legata al sociale: l’obiettivo è quello di dotare il quartiere di uno spazio ad uso pubblico e sociale. Una piazza principale, corredata da altre due piazzette con aree a verde, che possa mettere in relazione gli elementi aggregativi fondamentali del quartiere, ovvero la chiesa, il centro sociale e l’area dove si trovano asilo nido e scuola materna. Si tratta dunque di tre progetti che puntano a completare l’opera di riqualificazione urbana dei Passi, con un progetto ambizioso che intende ridisegnare la funzionalità degli spazi pubblici, a tutto vantaggio della qualità della vita del quartiere. In tutti e tre i casi il finanziamento, in caso di esito positivo, sarà dell’80% con fondo regionale e del 20% con risorse del Comune. Se saranno approvati, significa che l’amministrazione comunale - conclude Latrofa - sarà in grado di investire quasi 1 milione e 300mila euro per portare a termine, in maniera certa e definitiva, l’opera di riqualificazione de I Passi”.