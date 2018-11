Montopoli: il progetto di Acque 'Rainbow' si colora tra i banchi di scuola

Tanti e gioiosi i lavori prodotti dalle alunne e dagli alunni delle elementari a due passi dal serbatoio pensile di San Romano, nel Comune di Montopoli Valdarno, per la prima tappa di 'Rainbow', il progetto di Acque Spa che mira a interpretare con opere firmate da artisti di fama internazionale nel campo dell’arte urbana i depositi idrici presenti nel Basso Valdarno.

Piccole 'opere artistiche' realizzate sui banchi di scuola, con matite e pastelli, in tema acqua e sostenibilità ambientale. Gli stessi concetti richiamati in cima alla torre piezometrica da Giovanni Magnoli, in arte Refreshink, l’artista che ha quasi terminato l’opera di street art in cima al deposito, sfruttando la presenza delle impalcature e dei cantieri installati per i lavori di manutenzione straordinaria. In linea con l’impegno sociale che accompagna il progetto Rainbow, il Comune e Acque Spa hanno scelto la scuola di Angelica vicina al pensile per promuovere un percorso di educazione artistico-ambientale, che permetterà agli studenti di approfondire il significato e il valore del prendersi cura della risorsa idrica. Il tutto in pieno stile 'edutainment': imparare divertendosi.

Il primo incontro tra le bambine e i bambini della scuola elementare e Magnoli si è tenuto il 22 ottobre, quando Refreshink, accompagnato dal sindaco di Montopoli, Giovanni Capecchi, e dal presidente di Acque, Giuseppe Sardu, ha regalato alla scuola un ricordo artistico su un muro esterno dell’edificio, realizzato 'in tempo reale'. Nei giorni seguenti, gli alunni, guidati dalle insegnanti e dal personale dell’associazione La Tartaruga, sono diventati loro stessi dei piccoli artisti, realizzando disegni in tema acqua e natura: circa duecento elaborati, che in futuro l’amministrazione comunale di Montopoli ospiterà nei propri spazi.

Nel frattempo, il deposito resta coperto da teli e impalcature: la parte artistica è quasi pronta, ma sarà svelata solo dopo la conclusione degli ultimi lavori di ristrutturazione del pensile (mancano i lavori di carpenteria metallica e il progetto illuminotecnico), nei primi mesi del 2019. In seguito, il progetto Rainbow coinvolgerà altri depositi idrici nel Basso Valdarno.