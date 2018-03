'Buti da 0 a 100': i piccoli alunni dell'asilo 'a lezione' dai nonni

Superare le barriere dell’età e condividere spazi, idee, momenti insieme ed esperienze, racconti e opportunità. E’ questo il senso del progetto 'Buti da 0 a 100', un’occasione che coinvolge anziani e bambini in momenti creativi ed emozionanti.

Gli ospiti della Rsa 'I Maggi' di Buti e i cittadini del futuro della scuola dell’infanzia Gian Burrasca di Buti si sono incontrati in vari momenti per un progetto che va avanti fino a maggio e sta riscuotendo un successo inatteso. “Attraverso questo progetto - fanno sapere dalla Rsa - si vuol creare un canale di comunicazione tra le due istituzioni, affinché ognuna porti un contributo umano, sociale e culturale all’altro”. Sono state, e saranno, proposte svariate attività dove sia gli anziani che i bambini avranno l’occasione di esprimere loro stessi in un contesto di libertà e serenità dando e ricevendo l’uno dall’altro.

“Grazie a questa iniziativa - spiega Gessica Massei, presidente di Agape, cooperativa sociale che gestisce la struttura - mettiamo in pratica i principi che ispirano la nostra attività di assistenza. Gli anziani sono una risorsa per la comunità ed è giusto che siano parte attiva del progetto. È una preziosa collaborazione che permette di portare all’interno della struttura energia nuova. Un modo per collegare le realtà educative e sociali sul territorio”.

L’incontro tra generazioni è avvenuto di mattina negli spazi interni ed esterni della Rsa in accordo con il personale delle due istituzioni. Sono stati realizzati, nei mesi appena trascorsi, svariati laboratori creativi che mirano a recuperare o mantenere le capacità degli ospiti e sviluppare quelle dei bambini.

I lavori sono stati orientati alla motricità fine, alla coordinazione dei movimenti, alla stimolazione cognitiva e allo sviluppo della creatività. Tra le varie attività sono stati messi in atto un laboratorio di ricamo, uno di bigiotteria e uno di pittura. È inoltre previsto un lavoro che permetta di realizzare una lettura di fiabe da parte degli utenti della Rsa ai bambini della scuola dell’infanzia. Non solo. In occasione della Pasqua, i bambini porteranno i loro auguri agli anziani della struttura, attraverso un disegno, un messaggio o una canzone.



“Un momento speciale per gli anziani - spiega ancora la presidente - perché spesso proprio durante le festività si ha maggior bisogno di calore e vicinanza. Siamo molto felici che il progetto abbia un appuntamento come questo, un momento dedicato anche allo scambio di doni artigianali”.



Altra occasione per la quale c’è grande attesa, a Buti, è il Laboratorio di musicoterapia con il maestro Marco Grigoletto. Infatti, i bambini avranno l’occasione di essere inseriti nel gruppo orchestra della Rsa I Maggi. Il musicoterapista valuterà i pezzi da suonare e concorderà con le maestre il numero degli incontri da fare. Una prima e fruttuosa esperienza è stata fatta a dicembre 2017, dopo due incontri di preparazione ha avuto luogo una 'Lezione spettacolo' negli spazi della struttura, a cui hanno assistito familiari e genitori. L’esperienza è stata apprezzata da entrambi e, fanno sapere dalla struttura con un pizzico di orgoglio e tanto entusiasmo, “verrà sicuramente riproposta in futuro”.