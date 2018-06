Progetto Caserme: prosegue il recupero

Procede il progetto Caserme, che prevede la riqualificazione delle due strutture del centro storico, la 'Artale' e la 'Curtatone e Montanara', in uno studentato e in appartamenti di edilizia convenzionata per le fasce più deboli. Come previsto, le due ex-caserme sono passate al fondo di investimenti di Cassa Depositi e Prestiti che si occuperà della riqualificazione. Da questa operazione il Comune di Pisa ha ricevuto il 15% del prezzo di vendita, circa 900mila euro, già in cassa, che saranno utilizzati per gli investimenti pubblici previsti nel piano triennale come interventi di riqualificazione urbana e manutenzioni.

"L’importo trasferito dall’Agenzia del Demanio - commmenta il sindaco Marco Filippeschi - è la prova che si procede con una delle più importanti occasioni di recupero urbano che riguarda il centro storico, per proseguire a renderlo più e meglio abitato. Gli obiettivi di una migliore accoglienza degli studenti e di un incremento del numero di residenti sono entrambi fondamentali".

Il progetto prevede rispettivamente uno studentato e appartamenti di edilizia convenzionata per le fasce più deboli, un intervento che, nelle intenzioni dell'amministrazione, contribuirà ad aumentare i residenti del centro. Si tratta di due aree dotate di ampi spazi aperti che saranno messi a disposizione della città: la vecchia piazza d’armi dell’Artale, che è la seconda piazza più grande della città a due passi dalla Piazza del Duomo ed il parco del Distretto, un polmone verde in pieno centro.