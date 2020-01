Marina di Pisa: il progetto per riqualificare Piazza Gorgona

Procede la progettazione della nuova Piazza Gorgona, a Marina di Pisa. Nei giorni scorsi è stato infatti approvato il progetto esecutivo per riqualificare l'area: il Comune procederà quindi all’affidamento dei lavori per un importo a base di gara di 428mila euro. L'intervento, fanno sapere dall'Amministrazione Comunale, è inserito piano dei lavori pubblici del 2020, anche se dovrebbe partire "non prima di settembre" con una durata prevista del cantiere di circa 5 mesi.

Il progetto

L’intervento, si legge nella relazione del progettista, Roberto Pasqualetti, "è inserito nell’ambito del progetto unitario di riqualificazione del litorale di Marina di Pisa" e prevede "la ripavimentazione, il rifacimento completo del verde e il rinnovo dell’arredo urbano". Le condizioni attuali della piazza presentano, secondo il Comune, "una totale mancanza di verde fruibile e una organizzazione assai poco funzionale ad una fruizione pedonale per la sosta e lo svago".

Il progetto prevede quindi "il completo rifacimento delle superfici pavimentate e a verde con una impostazione completamente rivista rispetto all’attuale, che privilegi le attività di passeggio e sosta pedonale, con una particolare attenzione alle attività di gioco bimbi, alle quali sarà dedicata una intera area". Verrà quindi eliminato "il traffico veicolare sulla viabilità fronte mare, in modo l’area possa essere completamente fruibile ai pedoni senza interferenze". Il verde sarà "costituito da prato, cespugli di essenze colorate e profumate e piantumazioni ad alto fusto adatte all’ambiente come le tamerici" con i percorsi all’interno dell’area verde che saranno "pavimentati in calcestruzzo architettonico, mentre la zona gioco bimbi in pavimentazione antitrauma". Saranno inoltre collocate "vasche per il contenimento delle essenze a basso fusto sul lungomare, in modo da formare un filtro visivo con le barriere degli scogli".

Nel progetto si prevede anche l'installazione di videosorveglianza. "E' attualmente presente un impianto di illuminazione - si legge ancora nella relazione del progettista - recentemente ristrutturato che riteniamo idoneo ed un impianto di smaltimento acque piovane adeguato, salvo procedere ad una piccola integrazione di alcune griglie di raccolta. Sarà infine realizzato un impianto di irrigazione con vasca di accumulo e pompa ad immersione direttamente collegato con l’acquedotto e funzionante ad uso cantiere per 3 anni, mentre nel frattempo sarà istruita la pratica per la realizzazione del pozzo".

