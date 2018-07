Vigili del Fuoco: a Pisa il progetto europeo per maggiore efficienza negli interventi d'emergenza

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, tramite il Comando Provinciale di Pisa per la prima volta, è coordinatore di un importante progetto europeo della durata di 24 mesi che vede tra i partner il Comando Regionale dei Vigili del Fuoco di Moravia e Slesia (Rep. Ceca); l'Istituto di ricerca antincendio della Polonia e Timesis srl (Italia).

Il progetto, denominato EASeR (Enhancing Assessment in Search and Rescue), finanziato dal Meccanismo Europeo di Protezione Civile, ha l'obiettivo di contribuire a superare gli elementi che ostacolano la valutazione dello scenario e del contesto operativo e quindi a migliorare l'efficienza delle operazioni di ricerca e salvataggio sotto le macerie.

Gli elementi ostativi sono stati definiti 'Effetto Barriera' e si riferiscono specificatamente a ostacoli dovuti a variabili ambientali (come violente precipitazioni o esodo di mezzi e persone non controllato o disordinato) e/o alla gestione del flusso di informazioni. L'esperienza maturata in questi ultimi anni dai Team USAR italiani in occasione di interventi rilevanti in ambito nazionale e internazionale hanno dimostrato che 'l'Effetto Barriera' può seriamente intralciare la valutazione del contesto operativo, riducendo l'efficacia e la rapidità dell'intervento di soccorso.

Il Progetto EASeR, per gli obiettivi che si prefigge, intende adottare la seguente strategia di lavoro: analizzare lo stato dell'arte; fornire procedure operative da convalidare in Italia; fornire raccomandazioni di riferimento internazionale; identificare nuove tecnologie e sviluppare quelle esistenti quali strumenti a sostegno del sistema di valutazione dello scenario e del contesto operativo in caso di emergenza (software, droni ecc…).

Nell'ambito del progetto, dal 16 al 18 luglio si svolgerà a Pisa una riunione con i partner cechi e polacchi alla quale parteciperanno rappresentanti del Ministero dell’Interno, CNVVF e Protezione Civile del Comune di Pisa. I due giorni di lavoro si apriranno nella cornice del Palazzo dei Cavalieri di Santo Stefano e si concluderanno con la visita del campo macerie del Comando di Pisa, strumento di formazione tecnica avanzata per soccorritori. Al termine saranno predisposti gli indici delle procedure per l’Italia e le raccomandazioni internazionali da presentare ad ottobre a Varsavia.