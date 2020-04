Rendere uniforme in Europa la gestione del traffico ferroviario: Sant'Anna partner del progetto

Monitorare elementi considerati essenziali per il traffico ferroviario (come la posizione dei treni, lo stato del binario, la trazione elettrica) e non vitali ma altrettanto essenziali (quali le informazioni ai passeggeri e le previsioni del tempo) attraverso una piattafo rma software innovativa che permetta di integrare sistemi informativi diversi ed eterogenei, di differenti gestori di infrastruttura. E’ l’obiettivo del progetto europeo Horizon 2020 'Optima' (acronimo di cOmmunication Platform for TraffIc ManAgement demonstrator) finanziato con quasi 2 milioni di euro dalla Comunità Europea, nell’ambito della Joint Research Unit Shift2Rail. Il progetto è una 'innovation action' di durata triennale, che vede coinvolti docenti e ricercatori dell’Area Reti e Servizi dell’Istituto per le Tecnologie dell'Informazione, della Comunicazione e della Percezione (TeCIP) della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

All’unità della Scuola Superiore Sant’Anna, Technical Leader del progetto, è destinato circa il 15% del finanziamento complessivo. L’Istituto TeCIP della Scuola Superiore Sant’Anna sarà infatti chiamato a un significativo sforzo di coordinamento, per sviluppare l’architettura di gestione standardizzata di servizi informativi della circolazione e dei passeggeri. La piattaforma sarà validata grazie alla partecipazione di tre importanti gestori di infrastruttura partner di progetto: Rete ferroviaria italiana - Rfi (Italia), Adif (Spagna), Szdc (Repubblica Ceca). Il coordinatore amministrativo del progetto è l’Unione delle industrie ferroviarie (Unife, Union des Industries Ferroviaires) con sede in Belgio, nel cuore della Comunità Europea.

L’obiettivo di progetto è il design e lo sviluppo di una piattaforma software che permetta di integrare sistemi informativi diversi ed eterogenei di differenti gestori di infrastruttura che gestiscono il monitoraggio di elementi essenziali e non essenziali. 'Optima' sviluppa un sistema di interfacciamento standard ed universale per la gestione diagnostica ed operativa sia dell’infrastruttura sul campo e che nelle stazioni, dimostrando la soluzione sulle reti dei tre gestori di infrastruttura coinvolti. Parte del dimostratore del sistema potrà essere sviluppato e ospitato direttamente nel laboratorio dell’Area 'Reti e Servizi' dell’Istituto TeCIP della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Una tale piattaforma potrà generare un vantaggio competitivo per il sistema ferroviario europeo, ben posizionato a livello mondiale grazie alla tecnologia AV/AC già dispiegata con grande capillarità sul territorio italiano, dimostrando la leadership italiana in questo settore.

Contribuiranno alla realizzazione del progetto importanti attori dell’ecosistema manifatturiero europeo come Sirti, Ardanuy, Oltis Group e molti altri e altre università europee già attive nel settore come l’università di Genova e l’università di Newcastle. 'Optima' affronterà le sfide di progetto anche grazie allo stretto coordinamento con altri progetti europei Shift2Rail già attivi in questo specifico settore.