Valdera: ecco il progetto per aiutare gli studenti a scegliere come continuare i propri studi

Un significativo spiegamento di forze per aiutare i ragazzi che frequentano l’ultimo anno delle medie a fare la scelta giusta e a iscriversi alla scuola secondaria che più è affine ai loro desideri. Nell’ambito degli 'Open Days', le tradizionali giornate di apertura degli istituti superiori alla cittadinanza, alle famiglie e agli alunni per la presentazione dell’offerta formativa dei rispettivi plessi con indirizzi, attività, strutture e riferimenti organizzativi, una parte da protagonista la reciterà anche il sistema di alternanza scuola lavoro.

Saranno infatti presentati, con l’intervento diretto delle classi impegnate nelle attività nell’ambito del Progetto 'OPUS - Modello digitale per Alternanz@ Scuola-Lavoro del Sistema Valdera', i percorsi più significativi che vengono svolti in ciascun istituto, in coerenza con le caratteristiche dei vari indirizzi e dei piani dell’offerta formativa.

Il progetto, finanziato dalla Regione Toscana, è nato dalla sinergia tra 4 delle 5 scuole del villaggio scolastico di Pontedera (Itis Marconi, Itgc Fermi, Ipsia Pacinotti, liceo Montale) imprese, enti pubblici e agenzie formative, con l’obiettivo di portare all’eccellenza e all’efficacia lo strumento dell’alternanza scuola lavoro promosso dalla legge 107/2015. Il progetto sviluppa le opportunità avviate da anni nel Patto di Comunità Educante che, nella collaborazione fra scuole ed enti locali, ha come finalità quella di migliorare il funzionamento complessivo del sistema e delle istituzioni scolastiche della Valdera, per innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti anche nel rapporto con il mondo del lavoro.

Questi gli appuntamenti ancora in calendario:

12 gennaio 2019, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 ITGC 'E. Fermi' – Pontedera

12 gennaio 2019, dalle ore 16.30 alle ore 18.30 IPSIA 'A. Pacinotti' - Pontedera

19 gennaio 2019, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 Liceo 'E. Montale' - Pontedera

"Gli Open days degli Istituti superiori del villaggio scolastico di Pontedera rappresentano un’importante occasione di confronto e condivisione con le famiglie e gli studenti anche sul tema dell’alternanza, questo prezioso percorso di crescita culturale e formativa" ha dichiarato Lucia Ciampi, presidente della Conferenza educativa di zona dei Comuni della Valdera. "Nonostante le incertezze della normativa di riferimento e i tentativi di ridurre significato e importanza dell’alternanza scuola lavoro prevista dalla legge 107/2015, la Valdera continua a credere in una didattica di apertura al mondo del lavoro, per dare agli studenti le competenze necessarie al lavoro che cambia, ai territori il contributo di saperi per l’innovazione che la scuola può garantire".