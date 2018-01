Gli studenti pisani salgono in cattedra per insegnare la sicurezza

Il 19 gennaio a Pisa è cominciata la seconda fase del progetto 'Peer Safety Education', il progetto ideato dall'Istituto Italiano per la Sicurezza che vede protagonisti gli studenti di scuola media e superiore. In cattedra sono saliti gli studenti di scuola superiore, divenendo gli insegnanti per i colleghi più giovani della scuola media.

I protagonisti della giornata sono stati i ragazzi dell'ITIS L. da Vinci di Pisa, Indirizzi Elettrotecnica e Biotecnologia Ambientale, che hanno organizzato e gestito delle lezioni per i ragazzi della scuola F. Di Bartolo di Buti. Si è parlato di sicurezza, di salute, ma anche di ambiente con lezioni incentrate sul rischio elettrico, chimico, sulla plastica e sull'impatto ambientale.

"L'inizio della seconda fase del nostro progetto - spiega il presidente dell'Istituto Italiano per la Sicurezza Francesco Meduri - avviene in una settimana funestata da gravissimi incidenti sul lavoro, dove hanno perso la vita tante persone. I giovani sono il nostro futuro e noi puntiamo su di loro per sviluppare una rivoluzione culturale che possa contribuire ad abbattere il numero di incidenti che ogni anno creano migliaia di vittime, sul lavoro, sulla strada e nell'ambiente domestico".

Nelle prossime settimane il progetto coinvolgerà anche gli studenti dell’Istituto Alberghiero Matteotti, del Liceo Artistico Russoli e della Scuola E. Fermi. Il progetto si concluderà con un evento finale, in programma per il prossimo 12 maggio a Bientina, dove i Safety Tutor Junior (studenti di scuola media), mettendo in pratica le conoscenze acquisite durante il percorso formativo, diventeranno gli insegnanti della sicurezza per i loro coetanei e per i bambini più piccoli.