Progetto Pico all'IIS 'Vinci-Fascetti': seminario sui risultati

I “Percorsi Innovativi per Competenze e Orientamento con interventi qualificanti per il miglioramento dell’offerta formativa degli Istituti tecnico-professionali” sono stati alla base dell’originale progetto P.I.C.O. avviato lo scorso anno scolastico in alcune classi dell’IIS “Vinci-Fascetti”. Le 100 ore trascorse dell’innovativo progetto di alternanza scuola-lavoro per integrare i curricula di formazione degli alunni nel settore elettromeccanico hanno determinato l’ innalzamento dell’offerta formativa, favorendo il passaggio dall’istruzione al mondo del lavoro attraverso la valorizzare e incentivazione dello spirito di imprenditorialità dei singoli studenti. Di effetto e polarizzante il risultato scaturito dall’indagine statistica condotta da alcune agenzie formative dal marzo all’ottobre 2016 attraverso un campione di aziende del settore elettromeccanico del territorio pisano. Dall’analisi dei fabbisogni sono infatti emerse esigenze di incremento in termini di capacità nel saper lavorare in team e sotto pressione, capacità di saper eseguire con precisione le istruzioni ricevute, avere spirito di iniziativa e saper lavorare in un ambiente multiculturale con creatività e flessibilità (soft skills). Il bilancio del progetto P.I.C.O. verrà illustrato nella mattinata di venerdì 26 gennaio presso l’aula magna dell’Itis a partire dalle ore 9,20 con l’intervento di apertura del DS, Fortunato Nardelli, che introdurrà i numerosi relatori come da programma allegato.