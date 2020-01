Formazione e orientamento professionale: al via il progetto 'Pisa Giovani'

Nasce il progetto 'Pisa Giovani', promosso dal Comune di Pisa. L'obiettivo è creare un centro di riferimento per i giovani per orientarli nelle scelte di studio e professionali. "Il progetto è ambizioso - ha spiegato il vicesindaco con delega alle Politiche giovanili Raffaella Bonsangue - e mira a creare a Pisa uno spazio virtuale e fisico che costituisca occasione di formazione per i giovani della nostra città. A breve firmeremo un protocollo di intesa con le varie realtà coinvolte nel progetto, poi partiremo con una serie di iniziative mirate. Successivamente daremo vita ad un secondo tavolo per coinvolgere anche le imprese e le associazioni di categoria, e infine chiameremo a raccolta il mondo dell’associazionismo per contribuire alla creazione di un network di associazioni giovanili".

Partner del progetto saranno, tra gli altri, il Cnr, le tre università cittadine e l'Ufficio scolastico regionale. "L'obiettivo - ha spiegato il responsabile del progetto, Edoardo Fabbri Nitti - è quello di intercettare tutte le opportunità di formazione per i giovani che provengono dal Ministero, dalla Regione o dall'Unione Europea. Al momento è già attivo uno sportello virtuale, www.pisagiovani.it, in cui si possono trovare tutte le informazioni relative a bandi e attività, con la possibilità di iscriversi per ricevere la newsletter e gli aggiornamenti. Il sito è ricco di strumenti per la partecipazione, dai sondaggi alle aree per richiedere informazioni e supporto su ogni singola attività, fino alla possibilità di comunicare in tempo reale via WhatsApp. A breve sarà inoltre attivo anche uno sportello fisico a Palazzo Cevoli, in via San Martino".

Al sito web si affiancherà la gestione dei social media per massimizzare la diffusione dei programmi anche verso un pubblico più distante dalla comunicazione istituzionale. Il progetto prevede inoltre la realizzazione di corsi, seminari e workshop all’interno della sede di via S. Martino per un approfondimento tematico sul lavoro, le professioni, la formazione o su argomenti di rilevanza sociale o d'interesse per il mondo giovanile. A questi si affiancheranno una serie di conferenze a più ampio raggio nelle sedi comunali e lo sviluppo di concorsi e premi per i migliori progetti presentati dai giovani della città.

I dettagli

Oltre all’orientamento dei giovani del territorio sulle opportunità offerte da Regione, Ministero, Unione Europea ed altri Enti nazionali ed internazionali, il progetto prevede lo sviluppo di numerose attività proprie che saranno elaborate insieme ai principali attori della città nei loro rispettivi campi di azione. Questi i tavoli che verranno attivati: