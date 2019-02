'Occhio a La Fontina': prosegue il progetto di riqualificazione

'Occhio a La Fontina', la campagna promossa da CNA per un rilancio della zona produttiva e commerciale fra Pisa e San Giuliano, prosegue con la presentazione del progetto di riqualificazione, dopo il lancio della videosorveglianza.

Martedì 26 febbraio alle ore 18,15 nella sala Bonsignori della sede CNA a La Fontina si terrà una assemblea degli operatori delle zona durante la quale verrà illustrato il progetto di riqualificazione dell'area produttiva. All'incontro parteciperanno il sindaco Sergio Di Maio, gli architetti curatori del progetto Teresa Arrighetti e Monica Luperi e la dirigente del Comune di San Giuliano Terme Silvia Fontani. Saranno presenti ance il presidente CNA Area Pisana Francesco Oppedisano e il presidente CNA Pisa Matteo Giusti.



Il progetto di riqualificazione farà leva su una mappatura puntuale delle proprietà e delle rispettive competenze per avviare i necessari interventi di carattere manutentivo e di completamento, sia per gli aspetti legati alla viabilità e parcheggio che alle dotazioni di arredi e di servizi come illuminazione e verde.

L’iniziativa prosegue l'impegno di un rilancio complessivo della zona avviato con il progetto 'Occhio a La Fontina', partito con l’idea di raccogliere tramite una sottoscrizione degli operatori economici e dei cittadini interessati la somma necessaria alla realizzazione di un impianto di videosorveglianza ‘pubblico’.