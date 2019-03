Con gli anziani al supermercato: a Pontedera il servizio 'Spesa insieme'

E' stato presentato questa mattina il nuovo servizio a favore degli anziani fragili a Pontedera. Si chiama 'Spesa insieme' e prevede di accompagnare gli anziani a fare la spesa.

A presentare il servizio alla stampa cittadina sono intervenuti il sindaco di Pontedera Simone Millozzi, l'assessore al Sociale Marco Cecchi e i rappresentanti locali delle associazioni Auser Verde Argento e Croce Rossa.

Riccardo Montinaro di Croce Rossa ha raccontato le attività svolte nella Casa della Solidarietà, un ex fondo commerciale sfitto che dal novembre 2017 è stato adibito dall'amministrazione comunale a struttura a valenza sociale: "Dal novembre 2017 usando derrate alimentari provenienti dai Fondi di aiuti europei agli indigenti (FEAD) attraverso AGEA (Agenzia per le Erogazioni in agricoltura) abbiamo distribuito 753 pacchi alimentari nel corso di 34 distribuzioni effettuate dai nostri volontari verso una ventina di nuclei familiari (saliti nel 2019 a 28) segnalati dai servizi sociali. Complessivamente sono state distribuite 12 tonnellate e mezzo di derrate alimentari per un valore di circa 23mila euro. A questi beni - ha sottolineato Montinaro - per garantire una somministrazione regolare, visto che le consegne da parte di AGEA non seguono una programmazione periodica, sono stati aggiunti quelli acquistati con risorse messe a disposizione dall'amministrazione comunale, circa una tonnellata per un valore di 1350 euro. Sempre Croce Rossa ha inoltre distribuito nel biennio 2018/2019 alle famiglie assistite e alle associazioni di volontariato del territorio (Misericordia, San Vincenzo de Paoli, Fonte di Vita) 2.400 kg di frutta provenienti da un progetto europeo per il recupero delle eccedenze ortofrutticole rimaste invendute sul mercato nazionale".

"Il punto di distribuzione di via Pacinotti ci ha permesso di intercettare ed orientare verso i servizi sociali nuove persone che sono venute a chiederci informazioni ed aiuto - ha aggiunto Montinaro - al tempo stesso abbiamo registrato in alcuni assistiti difficoltà a spostarsi per ritirare il pacco alimentare a causa dell'età, per malattie o per mancanza di un mezzo di trasporto''.

"Da questa esigenza - ha proseguito l'assessore al Sociale Marco Cecchi - è nata l'idea di organizzare con Auser 'Spesa insieme', un servizio aggiuntivo che da un lato permette una consegna a domicilio del pacco alimentare Agea per i nuclei indigenti fragili e dall'altro offre a tutta la popolazione anziana di Pontedera un supporto in questa importante e fondamentale pratica quotidiana che è il 'fare la spesa'. I volontari dell'Auser accompagneranno a fare la spesa, con mezzi di trasporto dell'associazione, presso i punti vendita del territorio, due volte alla settimana, gli anziani beneficiari del servizio che per prenotarsi potranno contattare l'Auser al numero telefonico 0587091339, oppure all'indirizzo email auserpontedera@fastwebnet.it".

Diana Correale, responsabile Auser di Pontedera, ha aggiunto: "La nostra associazione opera nel sociale, con particolare attenzione per la fascia anziana di popolazione, da più di 20 anni. Riusciamo a seguire più di 30 anziani segnalati dal servizio sociale o comuni cittadini over 70 accompagnandoli in più luoghi per visite mediche o per essere sottoposti a terapie, per il ritiro dei farmaci o delle pensioni, per il disbrigo di pratiche o altre necessità quotidiane. Abbiamo particolarmente gradito l'idea di accompagnare gli anziani anche in un momento importante come quello del fare la spesa perché in quell'incontro i nostri volontari, oltre a fornire un prezioso supporto logistico, hanno la possibilità di consigliare e aiutare l'anziano sui corretti stili di vita e sui principi di educazione alimentare''.

"E' stato forte lo sforzo fatto dall'amministrazione comunale e dal volontariato per non lasciare indietro nessuno in anni di crisi - ha aggiunto il sindaco Simone Millozzi - ringrazio anche il personale del Comune che è riuscito a star vicino alle famiglie pur nelle difficoltà. C'è stato un impegno per mantenere in piedi tutti i presidi e le strutture socio-sanitarie che a Pontedera sono molte e sono state preservate malgrado le difficoltà economiche del Comune. Un ringraziamento al volontariato che ha saputo far squadra e sistema. Non dobbiamo disperdere il lavoro fatto tutti insieme".