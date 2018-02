Scuola e salute: si rilanciano le attività del progetto 'Pisa città che cammina'

Negli anni ha preso sempre più piede nelle scuole pisane ed anche nel 2018 sarà presente per promuovere stili di vita sani e attivi. E' il progetto 'Pisa città che cammina', operativo da 5 anni e che oggi interessa tutti gli istituti comprensivi pisani per un totale di 34 scuole, 8 dell'infanzia e 26 elementari, per rispettivamente 700 e 2.200 bambini.

Il programma 2018 delle iniziative organizzate da Uisp, Comune di Pisa, Società della Salute, Aoup, Asl e Regione, è stato presentato giovedì 1 febbraio nella sala Regia del Comune di Pisa dal responsabile Uisp (e presidente Ctp 1) Verter Tursi, con la partecipazione del sindaco Marco Filippeschi. "Lo scopo del progetto - ha ricordato Tursi - è contrastare l'obesità infantile, descritta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come una vera e propria epidemia. I dati nazionali sono incoraggianti, per quanto l'Italia resta fanalino di coda in Europa: il Sistema di Sorveglianza OKkio alla Salute promosso dal Ministero parla di un calo del 13% in 10 anni di bambini obesi e in sovrappeso. Per la fascia di età 8-9 anni, per gli obesi si passa dal 12% del 2008/2009 al 9,3% del 2016, mentre per i sovrappeso dal 23,2% al 21,3%".

"E' quindi quantomai importante - ha proseguito Tursi - promuovere stili di vita sani ed attivi, partendo fin dall'infanzia". Matteo Mazzone, responsabile per le scuole dell'Uisp, ha spiegato che "è negli ultimi 3 anni che siamo più presenti negli istituti. Cerchiamo di fare le attività più adatte in base alle età dei bambini, cercando di far provare più sport in modo da dare più stimoli possibili e contrastare il fenomeno dell'abbandono sportivo precoce. Per i 3-6 anni ad esempio, sempre attraverso il gioco, si rafforza l'identità e la stima di sé, l'espressione e gli schemi motori di base. Da 6 a 8 anni si cura la postura, la coordinazione, la percezione dello spazio. Fino ai 10 si rafforzano le capacità e si fa appunto l'avviamento allo sport".

Le attività attraverso cui questi obiettivi specifici sono perseguiti sono e saranno molte. "Fino a fine anno scolastico e dall'inizio del prossimo - ha elencato Tursi - proseguirà l'affiancamento dei professionisti di Scienze Motorie con le insegnanti di riferimento per fare, un'ora alla settimana, attività specifica in tutte le scuole. Si spingerà sui percorsi di autonomia, i piedibus, per andare a scuola a piedi ed in sicurezza. Lo abbiamo sperimentato al Tongiorgi, al Galilei, ma anche a Marina, a Porta a Lucca abbiamo attivato 4 linee per 40 bambini. Sempre al Tongiorgi si è fatta la gita nel parco in bicicletta; attiveremo sperimentazioni per visite a piedi della città, unendo l'aspetto culturale. L'aspetto del vivere a contatto con la natura, che arricchisce, è ancora più evidente nell'esperienza di 'Ragazzinsieme' che vorremmo attivare, cioè vacanze al Parco San Rossore. Noi abbiamo a disposizione 2 settimane, ci piacerebbe portare le classi per almeno 2 giorni".

Il valore aggiunto può essere anche un rinnovato rapporto con la città: "Parte delle risorse a disposizione saranno destinate a fare eventi in collaborazione con i Ctp, a breve faremo un incontro operativo per definire le possibilità. L'adesione a queste iniziative porta più consapevolezza dei luoghi e delle necessità, favorendo anche interventi strutturali dove necessari, ed un ripensamento degli spazi pubblici. Ho trovato disponibilità in questo da parte dell'amministrazione. Il progetto stesso nasce da un'intuizione del professor Aldo Pinchera, insieme all'impegno del sindaco Marco Filippeschi che ci ha sempre creduto".

"Da parte mia - ha detto il sindaco - confermo l'interesse a spingere questo progetto e chiedere il sostegno della Regione. E' un esempio anche per altre città, mi spiace che forse non siamo riusciti a creare lo stimolo per vederlo replicato, per creare una rete fra città. Promuovere stili di vita sani fin dalla giovane età è molto importante, insieme a 'Pisa città che mangia sano' e agli investimenti per aree verde, aree fitness e piste ciclabili, cambiano il modo di vivere la città e la visione del futuro".