Torna il carnevale a Marina di Pisa tra maschere, paracadutisti e fuochi d'artificio

Torna il carnevale invernale sul lungomare di Marina di Pisa: la sesta edizione, inserita all’interno del cartellone di eventi ‘Marenia d’inverno’, andrà in scena domenica 16 febbraio. Alle 14.30 scatterà la parata delle maschere, che sfileranno da Piazza delle Baleari verso il Porto, per poi fare ritorno in piazza per decretare il travestimento migliore delle categorie adulto, bambino, baby e gruppo. Alle 16.15 i partecipanti potranno alzare gli occhi al cielo per ammirare l’atterraggio di quattro paracadutisti (due donne e due uomini) della Brigata Folgore in Piazza Gorgona: i militari si lanceranno dall’elicottero messo a disposizione da Confesercenti Toscana Nord. Ad accompagnare il pomeriggio di festa fino alla conclusione con i fuochi d’artificio ci saranno la banda 'La Montesina' e l’orchestra itinerante 'Oreste Carlini': il lungomare di Marina, dalle 14 fino al termine della manifestazione, rimarrà chiuso al traffico.

"Il carnevale è diventato un appuntamento tradizionale per Marina e per tutto il litorale che ogni anno si arricchisce di nuove collaborazioni, come con la Brigata Folgore - dice l’assessore al Turismo Paolo Pesciatini –, un’occasione questa anche per segnalare la presenza e suggerire una visita al museo storico delle Aviotruppe presso la caserma Gamerra che contiene importanti testimonianze". La presidente del Centro commerciale naturale di Marina, Simona Rindi, ringrazia i partner dell’evento: "Pubblica Assistenza Litorale, Croce Rossa, l’associazione radio Falco, la magistratura dei Delfini, la scuola d’infanzia Cesma, la scuola calcio Litorale Pisano e Habanera. Oltre ovviamente al fondamentale supporto di Esercito, Forze dell’ordine e Polizia municipale". Alessandro Cordoni, presidente di Confesercenti Litorale, conclude sottolineando l’importanza che il carnevale, estivo e invernale, sta assumendo per la costa pisana: "Il carnevale sta diventando sempre più un appuntamento consolidato e una prova di come il tessuto associativo e le associazioni di categoria abbiano un ruolo fondamentale per la promozione del litorale pisano. Promozione che deve essere tutto l’anno con gli stessi commercianti, attraverso il Centro commerciale naturale, come assoluti protagonisti".