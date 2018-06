Uisp Village a Marina di Pisa: un'estate ricca di eventi

E' stato presentato il programma di attività estive all’Uisp Village di Marina di Pisa, lo stabilimento balneare gestito dal Comitato Uisp di Pisa, che propone una serie di attività per coinvolgere grandi e piccini in un’estate all’insegna del movimento e del divertimento.



“Il nostro non poteva essere un semplice bagno privato - spiega il presidente dell’Uisp di Pisa Cristiano Masi - quando abbiamo preso in gestione e rinnovato l’ex colonia penitenziaria abbiamo deciso di investire in quello che sarebbe stata la naturale sede estiva del nostro Comitato, sposandone in tutto e per tutto le finalità sociali e culturali”. “Ogni anno questa realtà è cresciuta - aggiunge il direttore della struttura Attilio Taddei - cercando di dare ai nostri soci un servizio sempre migliore”.

“Abbiamo attinto dal grande bacino di associazioni affiliate Uisp - spiega Sara Attanasio, responsabile attività Uisp Village - così loro hanno una vetrina importante e i nostri soci la possibilità di provare le tante esperienze a disposizione”.

Giugno si concluderà con una lezione aperta di yoga venerdì 29 alle 18:30 (gestita da Spazio Yoga Mente) e luglio spazia dalla pallanuoto alla zumba, dal calcio camminato al Nordic Walking. Ancora in fieri agosto ma già è certa la sesta edizione di 'E' bello giocare', la giornata pensata per far divertire insieme grandi e piccini per Ferragosto. Ma l’Uisp non è solo sport, ma anche sociale. Al Village si svolgono i campi solari per i bambini e vengono ospitate realtà importanti del territorio come l’Aipd, Associazione Italiana Persone Down, che svolgono attività all’interno della struttura e creano opportunità come 'libri in movimento': la catalogazione e lo scambio gratuito di libri.



“L’idea è di entrare in un posto dove la condivisione e il benessere sociale la fanno da padroni - conclude Masi - le attività, nella pura condivisione dello spirito Uisp, sono aperte a tutti e non solo riservate agli ospiti della struttura. Basta essere associati Uisp”.

Per consultare il programma e restare aggiornati su tutte le attività si può visitare la pagina Facebook del Comitato Uisp di Pisa e quella più specifica dell’Uisp Village.