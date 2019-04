Frecce Tricolori: attese sul litorale oltre 100mila persone

Ci sarà anche il 'WeFly! Team', l'unica pattuglia aerea al mondo in cui 2 dei 3 piloti sono disabili, ad impreziosire l'esibizione delle Frecce Tricolori, in programma il prossimo 19 maggio a Tirrenia alle 15.30. La manifestazione, che torna a soli due anni di distanza dall'ultima edizione, è stata presentata questa mattina, 2 aprile, a Palazzo Gambacorti.

"L'esibizione - ha spiegato Salvatore Iacono, presidente dell'Aero Club Pisa - vedrà la partecipazione della Pattuglia acrobatica nazionale (Pan - Frecce Tricolori), di alcuni velivoli del Reparto sperimentale di volo del 15° Stormo search and rescue di Cervia e della 46ª Brigata Aerea. Inoltre è stata chiesta la partecipazione della Brigata Folgore per il lancio dei paracadutisti e della Guardia di Finanza che farà una dimostrazione di capacità in mare. La manifestazione, pur avendo il suo quartier generale al Bagno Mary di Tirrenia, coinvolgerà come sempre tutto il litorale da Marina a Calambrone. Ci attendiamo la presenza di almeno 100mila persone".

Pisa è una delle due località del Tirreno scelte per il programma 2019 delle Frecce Tricolori. "L'esibizione - afferma Girolamo Iadicicco, generale 46ª Brigata Aerea - non mancherà di lasciare tutti stupiti. Si tratta di una manifestazione che dimostra ancora una volta quanto le forze armate si sentano vicino alla cittadinanza". Soddisfatto l'assessore al Turismo, Paolo Pesciatini. "I cieli della nostra città - dice Pesciatini - torneranno ancora una volta a dipingersi dei colori della patria. L'evento darà inoltre avvio alle iniziative estive del litorale trasmettendo due messaggi per noi fondamentali, anche attraverso la presenza del 'WeFly! Team': libertà e inclusione".

Le Frecce Tricolori arriveranno a Pisa venerdì 17 maggio, mentre il 'WeFly! Team' e i velivoli del Reparto sperimentale di volo due giorni prima, il 15. Nell'occasione la base sarà aperta alle scuole del territorio e alla stampa. Sabato 18, dalle 15.30, via alle prove in vista del vero e proprio Airshow, in programma domenica 19 alle 15.30. Sono intanto allo studio una serie di eventi collaterali per valorizzare ulteriormente la manifestazione.

"Il legame di Pisa con l'aeronautica - hanno sottolineato il sindaco, Michele Conti, e il vicesindaco, Raffaella Bonsangue - è da sempre fortissimo e questo evento si inserisce nel solco di questa tradizione, coinvolgendo il litorale, la città e tutto il territorio circostante".