Buon compleanno Galileo: a Pisa una giornata dedicata al grande scienziato

Pisa celebra Galileo Galilei con un programma di eventi che coinvolge le principali istituzioni cittadine. Il Comune ha infatti coordinato una serie di iniziative che si svolgeranno il prossimo venerdì 15 febbraio, in occasione dell'anniversario della nascita, avvenuta proprio a Pisa nel 1564, di quello che è considerato il padre della scienza moderna. Appuntamenti che si svolgeranno in varie parti della città: dalla Cittadella Galileiana al Museo della Grafica, passando per le Mura di Pisa, il Camposanto Monumentale e gli Arsenali Repubblicani.

"Galileo nacque in via Giusti - ha ricordato l'assessore al Turismo, Paolo Pesciatini - vicino a dove oggi si trova il tribunale. A partire dal 2019, che non a caso abbiamo chiamato 'anno zero', vorremo che il 15 febbraio diventasse un appuntamento annuale dedicato al grande scienziato e umanista. Una ricorrenza che dovrà coinvolgere sempre di più la città e che riteniamo utile anche dal punto di vista del richiamo turistico".

Il programma delle iniziative è stato presentato questa mattina, 8 febbraio, con una conferenza stampa che si è svolta a Palazzo Gambacorti a cui hanno partecipato, tra gli altri, il prorettore vicario dell'Università, Nicoletta De Francesco, il professore Andrea Ferrara della Scuola Normale, Chiara Bodei, presidente del Sistema museale d'Ateneo, Alessandro Tosi, direttore del Museo della Grafica, Fabio Gadducci, direttore Museo degli strumenti per il calcolo, Simone Sacco, responsabile dell'organizzazione eventi delle Mura di Pisa, Jennifer Schittino, dell''Ensemble Ecclesia', e gli assessori alla Cultura, alle Manifestazioni storiche e alle Politiche scolastiche Andrea Buscemi, Filippo Bedini e Rosanna Cardia.

Il programma della giornata

Primo appuntamento alla Cittadella Galileiana con la presentazione dei percorsi didattici 'Sulle orme di Galileo', allestiti dai musei ospitati nell'area, cui seguirà l’inaugurazione dei nuovi 'Percorsi Galileiani' (dalle 10.30 alle 12.30).

In contemporanea ci sarà l’apertura straordinaria gratuita delle Mura di Pisa (dalle 10.00 alle 17.00). Sempre sulle Mura (dalle 14.00 alle 17.00), alla Torre Piezometrica, verranno replicati per i visitatori alcuni dei più noti esperimenti galileiani. "Replicheremo in particolare - ha spiegato Sergio Giudici, direttore del Museo degli strumenti di Fisica - quello relativo alla caduta dei gravi, che Galileo realizzò proprio a Pisa. I visitatori potranno inoltre trovare una serie di telescopi attraverso cui potranno osservare le macchie solari, anche queste osservate per la prima volta dal grande scienziato".

Nel pomeriggio (dalle 17.00 alle 20.00) al Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi è in programma 'Galileo tra arte e musica', con Federico Tognoni che presenta 'Ritratti galileiani' e, a seguire, il concerto 'Musiche ai tempi di Galileo' a cura dell’Ensemble Ecclesia di Pisa, con brani di Girolamo Frescobaldi ('Toccata avanti la Messa della Domenica' e 'Toccata in sol'), Giulio Caccini ('Amarilli'), Claudio Monteverdi ('Tu dormi' e 'Laudate Dominum'), Adriano Banchieri ('Prologo recitato dell’Umor Cromatico, Primo Trattenimento: Discorso Sest'”, tratto da 'Il Metamorfosi Musicale'), Alessandro Grandi ('Cantabo Domino'), Vincenzo Galilei ('In exitu Israel').

A conclusione apertura straordinaria e gratuita del Camposanto monumentale con le letture galileiane a cura dei Sacchi di Sabbia, Giulia Gallo,Giovanni Guerrieri e Gabriele Carli (dalle ore 21:00 alle ore 22.30). Alla Giornata Galileiana ha infine aderito anche la produzione della mostra 'Bosch Brueghel e Arcimboldo', attualmente in corso agli Arsenali Repubblicani di Pisa che per le giornate di venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 febbraio applicherà a tutti i visitatori una tariffa speciale.