Internet Festival: al via la nona edizione

Tutto pronto per la 9ª edizione dell'Internet Festival che animerà 13 location della città dal 10 al 13 ottobre, con 280 appuntamenti tra incontri, workshop e spettacoli. Il programma della kermesse, che quest'anno ha come sottotitolo 'Le regole del gioco', è stato presentato questa mattina, 9 ottobre, nel corso di una conferenza stampa che si è svolta a Palazzo Gambacorti.

"Le regole ed il gioco - ha spiegato Claudio Giuva, direttore dell'Internet Festival - sono due componenti essenziali della rete. Nel corso di questa edizione non saranno proposte nuove regole, anzi si denunceranno quelle dannose. Si parlerà approfonditamente di partecipazione e democrazia digitali. Si discuterà del futuro dei settori quali l'innovazione e la ricerca nel 50° anniversario dell'avvio a Pisa del primo ciclo di studi in informatica in Italia. Sarà soprattutto chiesto che venga preservata la giocosità della rete, propellente di cambiamenti tecnologici, culturali e sociali senza precedenti nella storia".

"Un evento - ha detto il sindaco Michele Conti - che pone Pisa al centro dei riflettori mediatici, confermando la sua vocazione antica e attuale di città della scienza, che ha partecipato, e continua a farlo, alle più significative tappe della rivoluzione digitale". Nel suo intervento Conti ha anche annunciato che presto il Comune dedicherà una via o un parco pubblico alla figura di Adriano Olivetti.

L’inaugurazione è fissata per le ore 15 di giovedì 10 ottobre alle Logge dei Banchi dove sarà già a disposizione la bolla +2°C di Legambiente, la struttura di 18 metri per 4 di diametro ideata per spiegare al pubblico gli effetti del global warming. Sempre alle Logge saranno esposte le opere che l’artista di tape art No Curves ha realizzato ad hoc per il Festival: si tratta dei megaritratti di Steve Jobs, Samantha Cristoforetti e Adriano Olivetti, donati alla città di Pisa.

Alle 16 al Centro Congressi delle Benedettine saranno inaugurati gli spazi dedicati ai T-Tour, i percorsi didattici che caratterizzano la manifestazione, il gioco interattivo Escape War!, l’installazione The Sound of The Crowd e la mostra Hello World, un viaggio nel tempo che ripercorre tre secoli di storia degli strumenti di calcolo in occasione dei 50 anni del primo corso di laurea in Informatica. Nell'occasione sarà inoltre possibile sperimentare l'interfaccia neurale: indossando una speciale cuffia, i pensieri potranno interagire con una installazione video e 'comandarla' in base ai propri stati d'animo. Venerdì 11, le Manifatture digitali cinema, ospiteranno l’installazione (Algo)Ritmi di danza e le performance di danzatori che interagiranno con l’opera modificandone la resa artistica.

Grazie alla collaborazione di Confesercenti e Confcommercio con il Museo degli Strumenti per il Calcolo, le vetrine del centro della città mostreranno i test di logica del contest 'LogicaMente' per mettere alla prova le capacità deduttive del pubblico che potrà vincere buoni spendibili nei negozi aderenti all’iniziativa.

Novità di quest’anno l’area del Festival dedicata ai libri. Il Circolo LaAV (Letture ad Alta Voce), giovedì 10 ottobre, con l’associazione Il Gabbiano e in collaborazione con CCT Nord, animerà i viaggi sui bus cittadini con letture ad alta voce dei grandi classici della fantascienza. Prosegue anche la collaborazione con il Circolo Pickwick che, alle Logge dei Banchi, da venerdì 11, animerà l’angolo Booktuber, dedicato agli amanti della lettura. Tra gli eventi collaterali di forte impatto si segnala la seconda edizione di Tech Jobs Fair, occasione di incontro tra le aziende operanti nel ramo hi-tech e IT e chi è in cerca di una nuova posizione professionale nel settore (sabato 12 ottobre le Officine Garibaldi).

Nei quattro giorni di Festival saranno presenti a Pisa, tra gli altri, il futurologo Gerd Leonhard gli scrittori fantascientifici Rudy Rucker e Bruce Sterling, il capo della comunicazione di Papa Francesco Lucio Adrián Ruiz, la influencer più anziana d’Italia Licia Fertz, lo chef stellato Antonello Colonna, le star di YouTube Yuri 'Gordon' Sterrone e Valeria Vedovatti, il CT della Fiorentina Women Antonio Cincotta, l’icona della musica africana Tony Allen, il disegnatore Makkox, giornalisti innovatori come Luca Sofri, Giuseppe Smorto e Massimo Russo, l’esperta di dark web Carola Frediani.

Tra le tematiche che saranno affrontate: l’impatto delle nuove leggi sui diritti nel mondo digitale; il rapporto tra sport e strumenti tecnologici pensati per ridurre l’errore umano; la relazione tra uomo e natura alla luce della tecnologia; la cybersecurity. Si parlerà molto di economia circolare, di impresa 4.0, delle ricadute economiche, sociali e ambientali del 5G. In tema di green economy la Regione Toscana offrirà informazioni sulla campagna di sensibilizzazione Plastic Free contro l’utilizzo indiscriminato della plastica, coinvolgendo la cittadinanza e gli ospiti.

Grande attenzione ai temi dell’informazione e della satira con The Jackal e Il terzo segreto di satira alle Officine del .it a cura di Registro .it, in collaborazione con la redazione del Post. All’interno di una cupola geodetica la Camera di Commercio di Pisa consentirà di conoscere e attivare strumenti digitali per il cittadino. L’11 ottobre un facilitatore aiuterà un gruppo di imprenditori ad affrontare le sfide della digital transformation utilizzando 'LEGO® Serious play®'.

Tredici le location nelle quali si svilupperà il festival diffuso: Camera di Commercio, Centro Congressi Le Benedettine, Cinema Arsenale, Cittadella Galileiana, Gipsoteca di Arte Antica, Logge dei Banchi, Lumière, Manifatture Digitali Cinema, Mixart, Museo delle Navi Antiche di Pisa, Officine Garibaldi, Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore Sant’Anna.

La manifestazione è promossa da Regione Toscana, Comune di Pisa, Registro.it e Istituto di Informatica e Telematica del Cnr, Università di Pisa, Scuola Superiore Sant’Anna, Scuola Normale Superiore insieme a Camera di Commercio di Pisa, Provincia di Pisa e Associazione Festival della Scienza. La progettazione e l’organizzazione sono a cura di Fondazione Sistema Toscana.