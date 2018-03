Capodanno Pisano: trentamila le persone attese sui lungarni per lo spettacolo pirotecnico

Sono trentamila le persone attese sui lungarni per lo spettacolo pirotecnico che si svolgerà la sera del 24 marzo, in occasione delle celebrazioni del Capodanno Pisano 2019. E' quanto emerge dal capitolato di gara per l'assegnazione del servizio. Per realizzare lo spettacolo, che verrà assegnato tramite procedura negoziata attraverso il Mepa (mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni), l'amministrazione comunale ha impegnato la cifra di circa 15mila euro.

Lo spettacolo, salvo eventuali modifiche dovute al maltempo, dovrà durare complessivamente non meno di 20 minuti e dovrà svolgersi in un orario compreso tra le 22:30 e le 23:50. I fuochi artificiali saranno 'sparati' da 6 chiatte posizionate lungo il fiume, in modo da consentire a tutti gli spettatori di godere al meglio dello show. Lo spettacolo prevede inoltre 'l’incendio' della Torre dell’orologio, effetti luminosi dal terrazzo del Palazzo Pretorio ed una 'cascata di fiamme' dalle spalle di Ponte di Mezzo per un totale di 9 'punti fuoco' complessivi. I colori prevalenti dello spettacolo pirotecnico saranno l'oro, l'argento, il rosso e il blu.

Altri appuntamenti del Capodanno Pisano 2019

Tra le novità di quest'anno la mostra 'Il Gioco dei Signori Pisani', che sarà allestita al Fortilizio della Cittadella e verrà inaugurata sabato 24 marzo, giorno dell'inizio delle attività del Capodanno Pisano, per protarsi fino a fine giugno, dopo le celebrazioni per il Gioco del Ponte. L’ingresso sarà gratuito. Tra gli altri appuntamenti che caratterizzeranno il tradizionale evento i cortei storici che sfileranno in centro la domenica mattina, 25 marzo, fino ad arrivare alla cerimonia del Capodanno Pisano che si svolgerà in Piazza dei Cavalieri per poi proseguire in Piazza del Duomo. Sempre domenica 25, il Premio Pisa dell’ippica, e nel pomeriggio i cortei dei gruppi storici regionali e la regata; a seguire la premiazione, mentre la sera si terrà un concerto in Piazza dei Cavalieri.