Ryanair al Galilei, la Regione Toscana: "Disponibili a valutare iniziative di promozione"

La Regione Toscana apre ad una nuova collaborazione con Ryanair per la promozione dello scalo Galilei. Le precisazioni dell'assessore regionale al turismo e alle attività produttive Stefano Ciuoffo seguono le critiche mosse dal sales e marketing manager di Ryanar dell'azienda, John Alborante, che ha recentemente parlato di una "mancanza di collaborazione" con l'ente regionale preposto Toscana Promozione.

"Siamo soddisfatti del servizio che Ryanair offre all'aeroporto di Pisa - ha detto Ciuoffo - tanto che l'aeroporto di Pisa è uno dei principali punti di ingresso della regione e sono importanti i numeri che derivano dagli arrivi con questa società. Riguardo alle critiche mosse da John Alborante mi preme fare alcune precisazioni. Bisogna intendersi sul tipo di collaborazione evocata: se la forma di collaborazione cercata è la costruzione di percorsi di promozione, l'individuazione di pacchetti turistici o una qualche forma di operatività da costruire insieme, pur risultandomi che Ryanair non abbia chiesto questo a Toscana Promozione, esprimo la mia totale disponibilità e interesse. Se ha nuove proposte da presentarci dopo gli ultimi contatti siamo sempre disponibili ad ascoltarlo e portare avanti un rapporto di co-marketing".

"Toscana Promozione non ha sottovalutato le richieste della Compagnia, ma la nostra è una strategia - spiega l'assessore - abbiamo infatti concordato da molti anni direttamente con Toscana Aeroporti il lavoro sullo sviluppo delle azioni di marketing e non con le singole compagnie, che sono diverse decine tra Firenze e Pisa. In modo condiviso con la società che gestisce i due scali abbiamo adottato una linea per aiutare il sistema aeroportuale di Pisa e Firenze nel suo complesso, muovendoci in modo congiunto e instaurando un processo virtuoso nell'ottica di rafforzare vettori e tratte adatte a clientela e specificità del territorio in cui operano. Sono certo che Ryanair con Toscana Aeroporti abbia costruito un rapporto solido e proficuo, una relazione che fra i vari aspetti avrà anche l'aiuto alla compagnia. Concludo annotando che Toscana a Bologna ma non sono due mete di viaggio comparabili: la Toscana non ha bisogno di operazioni di aiuto alle compagnie e sviluppo dei voli turistici come avviene in altre regioni. Perché la Toscana ha una sua attrattiva talmente forte e radicata negli anni che richiede altri tipi di politiche di promozione. Sarò comunque bel lieto di incontrarlo insieme a Toscana Promozione tenendo ben presente le specificità e le caratteristiche dell'offerta turistica della Toscana".

"Ho scritto immediatamente al dottor Alborante - commenta il consigliere regionale Pd e presidente della Commissione Costa Antonio Mazzeo - chiedendogli un incontro urgente insieme all'assessore Ciuoffo per approfondire la questione e avviare un confronto su un tema. Tra i principali progetti che la Commissione Costa ha posto all’attenzione della giunta e su cui stiamo lavorando alacremente c’è, ad esempio, il lancio del brand 'Costa di Toscana' che mira a rafforzare le presenze, nel corso di tutti i mesi dell’anno e principalmente in quelli attualmente con minori flussi in entrata, proprio in quella parte di regione. E' un impegno a cui Toscana Promozione partecipa attivamente ed è chiaro che dentro a un simile progetto la presenza nella nostra regione di una società come Ryanair, e l’ulteriore rafforzamento del suo ruolo nello scalo pisano come avvenuto negli ultimi anni, siano elementi che non vogliamo in alcun modo siano messi in discussione. Anzi. Li vogliamo consolidare attraverso un impegno da condividere, nel rispetto dei ruoli di ciascuno, a tutti i livelli".