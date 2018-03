Aeroporto 'Galilei': in Olanda da Pisa a partire da 29 euro

Un'occasione per visitare i canali eleganti ad Amsterdam o conoscere la vita hipster e dinamica di Rotterdam. Transavia, compagnia low cost del gruppo Air France KLM, lancia una promozione per raggiungere l’Olanda da Pisa a partire da 29€ a tratta, tasse e spese incluse. I biglietti in promozione possono essere prenotati da martedì 20 marzo fino a venerdì 30 marzo, per viaggiare da aprile alla fine di ottobre. Grazie alla promozione è possibile pianificare fin d’ora una vacanza o un weekend lungo per la primavera, le ferie estive o il primo autunno, e lasciarsi affascinare da due fra le più belle città dei Paesi Bassi, Amsterdam, con la sua architettura storica e l’atmosfera cosmopolita, o Rotterdam, città giovane e post-moderna, a seconda delle preferenze di ognuno. I biglietti possono essere acquistati su transavia.com