'Pronto badante', numeri positivi: servizio operativo anche d'estate

Sono decine le chiamate arrivate dall'inizio dell'anno al servizio di assistenza agli anziani 'Pronto Badante', gestito da Patronato Acli Pisa, capofila del progetto, insieme alle cooperative Il Borgo e Spes, Misericordia di Pontedera e Ponsacco, Esculapio, Auser Calcinaia e Fornacette, UIS solidarietà, Fap Acli e Acli provinciali Pisa. Un servizio che non andrà in vacanza nemmeno durante il periodo estivo durante il quale continuerà la sua attività nell’area della Valdera e Val di Cecina.

"Siamo contenti di poter offrire un servizio così importante - afferma Paolo Martinelli, presidente delle Acli di Pisa - alle famiglie o all'anziano solo che si trovano per la prima volta ad affrontare una condizione di fragilità si sentono spesso sole e disorientate. Il nostro aiuto è prezioso affinché i soggetti vengano indirizzati nei giusti canali di intervento".

Come funziona

Basta chiamate il numero verde 800 59 33 88 (attivo da lunedì a venerdì dalle ore 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13). Un operatore autorizzato interviene poi entro 48 ore direttamente a casa della famiglia della persona anziana, garantendole un unico punto di riferimento per avere informazioni sui percorsi socio-assistenziali e un sostegno economico per l´attivazione di un rapporto di assistenza familiare con una/un badante. Possono accedere al servizio gli anziani che vivono soli o in famiglia, che hanno almeno 65 anni, sono residenti in Toscana e si trovano per la prima volta in un momento di difficoltà, fragilità o disagio, dunque che non abbiano già in atto un progetto di assistenza personalizzato (PAP) con i servizi territoriali, anche se hanno già stipulato un contratto di assistenza familiare con una/un badante.

Il servizio prevede che alla/al badante che verrà selezionato dalla famiglia venga erogato un buono lavoro (ex voucher, adesso libretto famiglia) di 300 euro, una tantum, per coprire fino a un massimo di 30 ore di lavoro occasionale regolare di un assistente familiare, per le prime necessità. L´operatore autorizzato del Patronato Acli assiste l´anziano e la famiglia anche nelle procedure on-line di INPS per quel che riguarda l´attivazione di un libretto di famiglia ed inoltre fornisce un breve tutoraggio per aiutare la famiglia e l´assistente familiare nelle prime fasi dell´attivazione del rapporto.