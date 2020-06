"Mi vuoi sposare?" La proposta di matrimonio a Cisanello, Chiara muore due giorni dopo

"È da una settimana che volevo dirtelo, ma mi sembrava sempre di sbagliare il giorno, di sbagliare tutto". Poi estrae una piccola scatola blu dalla tasca dei pantaloni, si abbassa la mascherina e le porge l’anello sfoderando un sorriso contagioso: "Mi vuoi sposare?". Lei quasi non ci crede. Si copre gli occhi, lo guarda emozionata: "Ma che dici? Ma che sei scemo!". E poi: "Amore scusa se più felice non posso". Il suo è ovviamente un sì anche se per Chiara ed Edoardo il giorno delle nozze non è mai arrivato. La donna, malata terminale era ricoverata all'ospedale di Cisanello e si è spenta due giorni dopo per un cancro al seno. Aveva 35 anni.

I funerali si sono svolti domenica a Fucecchio. In cielo sono stati fatti volare dei palloncini bianchi perché il bianco è il colore dell’abito da sposa. Dopo la sua scomparsa, Edoardo ha pubblicato su facebook il video della proposta di matrimonio. Un momento intimo e speciale che lui ha voluto condividere con il mondo perché, spiega, "il mondo deve sapere che per quanto la morte sia disperazione, per quanto cerchi di distruggerti con una codardia senza precedenti... Con noi non ce l’ha fatta. Noi, Insieme, abbiamo fatto questo. Gli abbiamo sorriso in faccia".

Un post struggente quello condiviso dal fidanzato di Chiara. "Sembrava veramente triste questa storia. Allora mi sono fermato e ho pensato che tu, durante la malattia, non sei mai stata triste. Non perché non capissi la situazione, ma perché sapevi che la tua tristezza mi avrebbe inevitabilmente contagiato. E hai sempre sorriso e lottato e brillato".