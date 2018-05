"Veronica mi vuoi sposare?": il dj lascia la console e chiede la mano in pista

Una serata davvero magica e soprattutto piena di romanticismo quella di ieri sera, giovedì 10 maggio, al Sombrero Latino di San Miniato. Rudy Dj che scende dalla consolle al momento del reggaeton, raggiunge la pista e balla con la fidanzata Veronica. La scena è tutta per loro, la musica cambia, i due si abbracciano. Poi finisce la canzone e Rudy fa la proposta: "Da qui è iniziato tutto, qui ci siamo conosciuti", poi si mette in ginocchio e chiede a Veronica di sposarlo. Lei lo bacia, lo abbraccia e poi al microfono dice: "Sì!", tra gli applausi e le grida di tutti i presenti. E via con 'All you need is love'...

La scena è stata immortalata da Nicoletta, blogger di Niky Salsa Blog che si è trovata lì per caso e ha ripreso la proposta di matrimonio pubblicando l'intero video sulla sua pagina.

Auguri ragazzi anche dalla nostra redazione!